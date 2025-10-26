Dove la prossima gara di F1? GP Brasile 2025: programma, orari, tv

Il Mondiale di Formula Uno riprende, seppur temporaneamente, una cadenza bisettimanale. Si tira relativamente il fiato prima di affrontare il “Gran Finale” della stagione, che logisticamente si annuncia impegnativo. Il prossimo appuntamento agonistico si disputerà in Brasile, nel weekend del 7-9 novembre, sul ben conosciuto tracciato di Interlagos.

Esattamente come accaduto in Messico, l’evento ha cambiato nome di recente. Formalmente, è diventato il Gran Premio di San Paolo. Anche qui c’è di mezzo la politica, legata però alla mai sopita rivalità tra la metropoli paulista e Rio de Janeiro, che anni fa tentò di accaparrarsi il GP con il benestare del governo centrale di Brasilia. Il progetto, legato alla costruzione di un nuovo autodromo, collassò. A San Paolo, però, decisero di prendersi la rivincita sottolineando “la proprietà” del Gran Premio.

Comunque sia, Interlagos resta Interlagos. Autodromo vecchio stile, caratterizzato da una carreggiata stretta e da vie di fuga impietose. Ha un lay-out sostanzialmente immutato da inizio anni ’90 e rappresenta sempre una sfida per i piloti contemporanei. Il meteo, poi, può sparigliare le carte in maniera clamorosa. Sia in qualifica che in gara, come accaduto in tempi recenti. Cosa accadrà nel 2025? Ecco seguire la corsa brasiliana in TV.

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di San Paolo.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara brasiliana. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento di Interlagos potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di San Paolo, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP SAN PAOLO 2025

VENERDÌ 7 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 15:30-16:30, Prove libere

Ore 19:30-20:15, Qualifica Sprint

SABATO 8 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 15:00, Sprint

Ore 19:00, Qualifiche

DOMENICA 9 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 18:00, GARA