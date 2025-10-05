Dove e quando la prossima gara di MotoGP? GP Australia 2025: programma, orari, tv

La MotoGP si prende un weekend di respiro durante la sua lunga trasferta nell’area dell’Estremo Oriente e dell’Oceano Pacifico. Sono difatti programmati quattro Gran Premi nell’arco di cinque settimane, con una pausa nel mezzo. Dopo aver tirato il fiato, l’azione riprenderà il 17, 18 e 19 ottobre con il Gran Premio d’Australia.

Si correrà a Phillip Island, uno dei contesti più difficili e spettacolari in assoluto. Se Assen è l’Università della Moto, qui siamo oltre. In Olanda ormai si conseguono lauree brevi, down under si ottiene il Master. Asfalto mangia gomme, vento fortissimo, meteo inclemente, gabbiani in ogni dove aggiungono difficoltà a una pista veloce e guidata, adorata dai piloti e dagli appassionati.

Nel 2024, la Sprint fu appannaggio di Jorge Martin, che precedette Marc Marquez ed Enea Bastianini. Marc Marquez trionfò invece la domenica, imponendosi nel Gran Premio davanti a Martinator e a Francesco Bagnaia. Fermin Aldeguer e David Alonso vinsero nelle classi formative. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo non resterà che seguire il GP di Australia davanti alla TV. Come?

MOTOGP – PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2025

VENERDÌ 17 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 0:00-0:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 0:50-1:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 1:45-2:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 4:15-4:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 5:05-5:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 6:00-7:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 18 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 23:40-00:10, Moto3, Prove libere (II) *

Ore 0:25-0:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 1:10-1:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 1:50-2:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 2:15-2:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 3:50-4:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 4:15-4:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 4:45-5:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 5:10-5:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 6:00, MotoGP, SPRINT

* La differenza di fuso orario è talmente marcata che le prove libere di Moto3 cominceranno nella tarda serata europea di venerdì!

DOMENICA 19 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 0:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 2:00, GARA MOTO3

Ore 3:15, GARA MOTO2

Ore 5:00, GARA MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP AUSTRALIA IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del GP di Australia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento down under potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Australia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.