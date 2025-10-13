Domani Jasmine Paolini non giocherà a Ningbo. Ma conoscerà la sua avversaria al 2° turno

Jasmine Paolini e la kazaka Elena Rybakina sono rispettivamente la testa di serie numero 2 e 3 del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 500 di Ningbo e sono entrambe nella parte bassa del main draw, potendosi incontrare in semifinale.

Entrambe, però, dato che il tabellone è a 28 giocatrici, sono esentate dal primo turno ed esordiranno direttamente agli ottavi: l’azzurra affronterà la vincente del match tra la cinese Zhang Shuai e la russa Veronika Kudermetova, mentre la kazaka incontrerà la vincente della sfida tra la canadese Victoria Mboko e l’ucraina Dayana Yastremska.

I due match in questione si giocheranno entrambi domani, quando si completerà il primo turno, mentre gli ottavi scatteranno a partire da mercoledì 15 ottobre, ma si completeranno giovedì 16 ottobre, dunque ancora non si conoscono le date d’esordio delle due giocatrici in lotta per l’ultimo pass per le WTA Finals.