Djokovic-Fritz oggi in tv, Six Kings Slam 2025: orario, programma, streaming
Novak Djokovic e Taylor Fritz apriranno il programma dell’ultima giornata del Six Kings Slam 2025, seconda edizione del faraonico torneo esibizione in corso di svolgimento sul veloce indoor della ANB Arena a Riad (in Arabia Saudita). Dopo aver perso le rispettive semifinali, il serbo e lo statunitense si affrontano in una partita che mette in palio il terzo posto sul podio della manifestazione.
Djokovic vuole eguagliare il piazzamento di un anno fa, quando sconfisse Rafael Nadal (in condizioni fisiche non esaltanti) nella finale di consolazione dopo aver perso anche in quel caso con Sinner il penultimo atto. Il 38enne di Belgrado parte con i favori del pronostico contro il n.4 al mondo Fritz, potendo contare su un impressionante 11-0 nei precedenti ufficiali a livello ATP.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Djokovic-Fritz, valevole come spareggio per il terzo posto del Six Kings Slam 2025. La finalina del torneo esibizione a Riad non verrà trasmessa in tv, ma sarà disponibile in diretta streaming su Netflix come tutti gli altri match dell’evento.
CALENDARIO DJOKOVIC-FRITZ SIX KINGS SLAM 2025
Sabato 18 ottobre
Ore 18.30 Novak Djokovic vs Taylor Fritz – Diretta streaming su Netflix
PROGRAMMA DJOKOVIC-FRITZ SIX KINGS SLAM 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Netflix.