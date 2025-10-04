Ciclismo

Demi Vollering prosegue la tradizione dei Paesi Bassi agli Europei. Decima Longo Borghini

Gianluca Bruno

Pubblicato

1 ora fa

il

Demi Vollering / IPA Sport

Il Mondiale in Ruanda è già alle spalle. In Francia, agli Europei, torna a dettare legge l’Olanda nel ciclismo femminile. Demi Vollering prosegue la tradizione neerlandese nella prova in linea continentale: sono sette vittorie consecutive, nove nelle dieci edizioni disputate.

Assolo spettacolare per la scalatrice della FDJ-SUEZ: a 40 chilometri dal traguardo ha fatto la differenza ed è volata via fin sul traguardo, vanificando l’inseguimento delle rivali.

Alle spalle dell’atleta orange un duo formato dalla polacca Kasia Niewiadoma e dall’altra neerlandese Anna van der Breggen, rispettivamente argento e bronzo a più di un minuto dalla vetta.

Non è stata la giornata che ci si aspettava per Elisa Longo Borghini. Il capitano azzurro non ha tenuto il passo delle migliori in salita ed ha chiuso addirittura in decima posizione.

Argomenti correlati:
Exit mobile version