Demi Vollering prosegue la tradizione dei Paesi Bassi agli Europei. Decima Longo Borghini

Il Mondiale in Ruanda è già alle spalle. In Francia, agli Europei, torna a dettare legge l’Olanda nel ciclismo femminile. Demi Vollering prosegue la tradizione neerlandese nella prova in linea continentale: sono sette vittorie consecutive, nove nelle dieci edizioni disputate.

Assolo spettacolare per la scalatrice della FDJ-SUEZ: a 40 chilometri dal traguardo ha fatto la differenza ed è volata via fin sul traguardo, vanificando l’inseguimento delle rivali.

Alle spalle dell’atleta orange un duo formato dalla polacca Kasia Niewiadoma e dall’altra neerlandese Anna van der Breggen, rispettivamente argento e bronzo a più di un minuto dalla vetta.

Non è stata la giornata che ci si aspettava per Elisa Longo Borghini. Il capitano azzurro non ha tenuto il passo delle migliori in salita ed ha chiuso addirittura in decima posizione.