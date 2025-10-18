Speed Skating
Davide Ghiotto mostra subito i muscoli a Inzell con un tempo spaventoso nei 5000. Bene anche Francesca Lollobrigida
Ad Inzell, in Germania, nella prima giornata dell’International Invitation Race 2025 di speed skating, arrivano subito ottimi riscontri per la Nazionale italiana, che porta a casa tre vittorie e setti podi complessivi, con due secondi ed altrettanti terzi posti.
Nei 5000 metri maschili Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) vince e ritocca il record della pista, che già gli apparteneva, abbassandolo a 6’04”52, nella gara che ha visto Michele Malfatti (Fiamme Gialle) salire sul gradino più basso del podio con il tempo di 6’17”03.
Doppietta italiana nei 500 metri maschili, nei quali si registra il successo di Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle), che svetta con il crono di 35”23, battendo il connazionale David Bosa (Fiamme Oro), il quale deve accontentarsi della piazza d’onore in 35”88.
Successo azzurro anche sui 500 metri femminili, grazie a Serena Pergher (Fiamme Oro), che si impone con il riscontro di 38”29, ed anche in questo caso ci sono due italiane sul podio, dato che si issa in terza posizione Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri) in 39”51.
L’ultimo podio di giornata arriva nei 3000 metri femminili, grazie al secondo posto di Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), alla quale non basta il tempo di 4’04”59 per centrare la vittoria, che va alla ceca Martina Sablikova, al successo con il crono di 4’04”05.