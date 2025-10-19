Daniil Medvedev, curioso primato: 21 titoli in 21 città diverse

Per ogni città, un titolo sul circuito ATP. E in totale fanno 21. Nessuno prima di Daniil Medvedev aveva raccolto tanti successi in altrettante differenti città prima di vincerne, eventualmente, un secondo nella stessa. Fino ad ora il record apparteneva, con 18, a Michael Stich, il tedesco che aveva un tennis mirabolante che gli regalò anche Wimbledon 1991.

Si può andare facilmente in ordine cronologico per elencare i suoi successi: nel 2018 a Sydney, Winston-Salem e Tokyo, nel 2019 a Sofia, Cincinnati, San Pietroburgo e Shanghai, nel 2020 a Parigi (Bercy) e Londra (ATP Finals), nel 2021 a Marsiglia, Mallorca, Toronto e New York (US Open, finora l’unico suo Slam vinto), nel 2022 a Los Cabos e Vienna, nel 2023 a Rotterdam, Doha, Dubai, Miami e Roma.

E proprio per un’assurda ironia della sorte, sulla terra rossa della Capitale sembrava essersi fermata la scia di successi dell’ex numero 1 al mondo. Dopo più di due anni, uno dei personaggi più iconici del tennis contemporaneo è tornato ad avere la possibilità di alzare le braccia al cielo per un evento vinto, e poco importa se è un 250. Si può ricominciare anche dalla base. In questo caso ad Almaty, Kazakistan.

Le prossime tappe di Medvedev saranno Vienna e Parigi (La Defense): chissà se ci sarà una città del bis in questo finale di stagione che potrebbe ancora vederlo protagonista. Anche con una piccolissima luce accesa sulle ATP Finals, per le quali la matematica lo tiene ancora in corsa.