Dall’Igna celebra Bagnaia: “Non ha sbagliato nulla, già stamattina avevamo capito…”

Grande soddisfazione in casa Ducati al termine del sabato di Sepang, che ha visto lo svolgimento delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio della Malesia 2025, valevole come ventesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. La Casa di Borgo Panigale ha monopolizzato le prime tre posizioni sia nel time-attack che nella gara breve, tornando dunque il punto di riferimento indiscusso almeno su questa pista.

In assenza dell’infortunato Marc Marquez, Ducati ha fatto tripletta nella Sprint malese con Francesco Bagnaia che ha ritrovato il feeling di Motegi (perso del tutto a Mandalika e Motegi) dominando la scena dalla pole position e dimostrando di avere ancora il potenziale per restare al vertice in attesa di capire come si adatterà nei prossimi mesi alla GP26.

Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha commentato così il risultato odierno ai microfoni di Sky Sport: “Già da stamattina le cose si erano messe direi bene, poi lui è stato bravo. Pecco è stato bravo in qualifica e anche nella Sprint, perché non ha sbagliato niente ed è stato davanti tutto il tempo. Complimenti anche ad Alex Marquez per il secondo posto e ad Aldeguer, che è il rookie dell’anno“.