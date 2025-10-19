Curling, Italia sconfitta in semifinale da Mouat al Tour Challenge. Azzurre fuori ai quarti

Arrivano finalmente dei segnali positivi per il curling italiano in questa prima fase della stagione olimpica di Milano Cortina 2026. Le squadre azzurre hanno infatti ben figurato questa settimana sul ghiaccio canadese di Nisku (Alberta) in occasione del Co-op Tour Challenge 2025, valevole come secondo appuntamento del circuito Grand Slam.

Dopo aver ottenuto tre vittorie ed una sconfitta nel round robin, il quartetto maschile composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella ha battuto per 5-2 ai quarti gli svizzeri del Team Schwaller prima di cedere in semifinale ai formidabili scozzesi del Team Mouat (argento olimpico in carica) con il punteggio di 5-2.

Bilancio di tre successi in quattro incontri nella prima fase anche per la rappresentativa femminile formata da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Marta Lo Deserto, che si è però fermata ai quarti di finale avendo la peggio per 6-5 all’extra end contro le svizzere del Team guidato da Xenia Schwaller.

Il prossimo appuntamento per le Nazionali italiane è fissato a Lake Tahoe (Stati Uniti) dal 4 al 9 novembre per il terzo Grand Slam of Curling della stagione 2025-2026, poi ci si trasferirà in Finlandia per i Campionati Europei dal 22 al 29 novembre.