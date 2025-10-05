Cottafava e Dal Corso, un set d’illusione in semifinale e poi la rimonta di Evans/Budinger. Usa-Brasile in finale dopo due anni e mezzo

Illusione per un set e poi sconfitta per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, che si arrendono alla rimonta di Evans/Budinger nella semifinale del Challenge di Veracruz e in serata si giocheranno il terzo gradino del podio contro gli svizzeri Haussener/Friedli.

Per un set gli azzurri hanno dato l’impressione di poter disporre a piacimento degli avversari, poi gli statunitensi hanno cambiato marcia e per gli italiani, al terzo tie break in quattro partite ad eliminazione diretta, complice anche un lieve calo dal punto di vista atletico, c’è stato poco da fare.

Nel primo set grande equilibrio fino al 10-10, poi break micidiale di Dal Corso/Cottafava, che hanno piazzato un 6-0 che non ha lasciato scampo agli americani, sconfitti con il punteggio di 21-14. Nel secondo set immediata la reazione di Evans/Budinger, che si sono portati avanti 4-0 e 11-5, lasciando a distanza di sicurezza la coppia avversaria fino al 21-14.

Nel tie break si è giocato punto a punto fino all’8 pari, con gli azzurri precisi nella fase cambio palla ma incapaci di limitare in difesa la coppia rivale, che ha piazzato il break — ancora non decisivo — di 3-0 portandosi sull’11-8. Il sussulto degli italiani ha permesso a Cottafava/Dal Corso di accorciare fino all’11-10, poi lo scatto finale degli statunitensi, che hanno avuto la meglio 15-11.

Nell’altra semifinale la coppia brasiliana George/Saymon ha sconfitto 2-0 (21-15, 21-14) la coppia elvetica Haussener/Friedli e dunque sarà uno Usa-Brasile per la vittoria, finale che un tempo era all’ordine del giorno e che invece non si verificava, a tutti i livelli, dal 16 aprile 2023, quando a Saquarema Evandro/Arthur superarono all’atto conclusivo del Challenge brasiliano, guarda caso, proprio Evans/Budinger.