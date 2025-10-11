Cosa é successo a Moise Kean: infortunio e sostituzione dopo il gol contro l’Estonia

Dalla gioia al dolore in pochi minuti per Moise Kean. L’attaccante della Nazionale, infatti, nel breve volgere di pochi istanti è passato dalla rete del vantaggio (al quarto minuto, con una precisa conclusione a giro sul secondo palo) per gli Azzurri nel corso di Estonia-Italia, match valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2026, ad un infortunio che lo ha costretto ad uscire in anticipo dal campo.

Cos’è successo alla punta della Fiorentina? Nel corso del nono minuto di gioco, durante un azione assolutamente tranquilla, l’ex attaccante di Juventus e PSG si è procurato, da solo, un infortunio alla caviglia che, come si è visto sin dai primi istanti, è risultato molto doloroso per il classe 2000. Come detto, Moise Kean ha fatto tutto da solo, appoggiando male il piede destro e procurandosi una evidente distorsione.

Finito a terra, il centravanti azzurro ha subito messo in mostra parecchio dolore, dimenandosi palesemente, nonostante il pronto intervento dello staff medico della Nazionale. Dopo qualche istante Moise Kean ha provato a uscire dal campo sui propri piedi ma si è visto subito che non poteva poggiare il piede destro al terreno, tanto da venire portato fuori a braccio.

Il classe 2000, quindi, è uscito dal campo ed è stato sostituito da Francesco Pio Esposito. A questo punto cercheremo di capire se l’ex giocatore della Juventus sarà in grado di recuperare in vista del prossimo match (martedì 14 ottobre a Udine contro Israele) anche se, vista la maschera di dolore di Moise Kean, potrebbe rischiare anche il prossimo match di campionato che vedrà la Viola ospite in casa del Milan (domenica 19 ottobre).