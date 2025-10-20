Coppa del Mondo sci alpino Soelden 2025: programma, orari, tv, streaming

Ci siamo! Scatta ufficialmente la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino. Come tradizione, anche per quanto riguarda l’edizione 2025-2026, scatterà dal ghiacciaio del Rettenbach per il consueto gigante di Soelden.

Sulle nevi austriache ci sarà il primo impegno di una annata che, ovviamente, sarà dominata dai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina anche se la Coppa del Mondo, come al solito, non sarà snobbata da nessuno. Anzi, in queste occasioni le sorprese potrebbero non mancare.

Quale sarà il programma del weekend austriaco? Nella giornata di sabato 25 ottobre si inizierà con la gara femminile, mentre domenica 26 ottobre toccherà agli uomini. Chi vincerà la prima gara dell’anno? Nella scorsa stagione fu Federica Brignone a centrare il primo successo. Come ben sappiamo, tuttavia, la nostra fuoriclasse sarà assente per colpa del terribile infortunio occorso nel gigante dei campionati assoluti e che rischia di non farle prendere parte nemmeno alle Olimpiadi.

Come seguire l’evento in tv? La tappa di Soelden della Coppa del Mondo di sci alpino si potrà seguire su Eurosport, mentre la Rai deciderà se trasmettere le gara su RaiSportHD (227 di Sky e 58 dgt) o anche su Rai2 in base alla programmazione. In streaming si potrà seguire su discovery+, Eurosport.it e DAZN. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni gara o manche.

PROGRAMMAZIONE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Sabato 25 ottobre

Ore 10.00 Prima manche gigante femminile

Ore 13.00 Seconda manche gigante femminile

Domenica 26 ottobre

Ore 10.00 Prima manche gigante maschile

Ore 13.00 Seconda manche gigante maschile