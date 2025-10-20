Coppa Davis 2025, i convocati dell’Italia. Ufficiale la rinuncia di Jannik Sinner

Filippo Volandri sceglie i cinque azzurri per le Finali di Coppa Davis 2025 di tennis: a Bologna l’Italia giocherà nei quarti di finale contro l’Austria mercoledì 19 novembre alle 16.00, poi nell’eventuale semifinale venerdì 21 alle 16.00 contro la vincente di Francia-Belgio ed infine l’ultimo atto si terrà domenica 23 alle 15.00.

Il capitano dell’Italia sceglie Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori: non c’è Jannik Sinner, che non ha dato la propria disponibilità a giocare la manifestazione con la maglia dell’Italia. Va sottolineato anche che possono essere modificati fino a tre nomi di questo elenco entro le ore 11.00 italiane di lunedì 17 novembre.

Il capitano degli azzurri commenta le proprie scelte: “Con i nostri ragazzi abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca. Una fiducia che si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. Per questo siamo convinti che il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico da regalare al collettivo e ai nostri tifosi. Dovremo superare avversari insidiosi a partire dall’Austria, ma ho la fortuna di poter contare su un’ampia rosa di giocatori che ci permetterà di affrontare l’impegno con la massima convinzione“.

Volandri comunica la scelta del numero 2 ATP: “Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra. Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra. A Bologna, sarà ancora una volta un’entusiasmante avventura, conosco il valore di questi ragazzi e sono sicuro che il futuro ci regalerà nuove grandi soddisfazioni“.

Il presidente della FITP, Angelo Binaghi, commenta la decisione dell’ex numero 1 del mondo: “Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa, che arriva al termine di una stagione lunga e intensa, nella quale ha ancora una volta dimostrato di essere un punto di riferimento straordinario per tutto il movimento tennistico italiano. La Coppa Davis rappresenta per lui e per tutti noi un simbolo di orgoglio e di appartenenza, e siamo certi che tornerà presto a indossare la maglia azzurra con la stessa passione e determinazione di sempre“.

Sugli azzurri chiamati da Volandri: “Allo stesso tempo, voglio sottolineare la grande fiducia che riponiamo nel gruppo guidato da Filippo Volandri: una squadra solida, unita, capace di trasformare ogni difficoltà in un’ulteriore spinta. I nostri ragazzi hanno già dimostrato di poter raggiungere traguardi straordinari insieme, e sono convinto che anche questa volta sapranno onorare al meglio i colori dell’Italia“.