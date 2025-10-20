Coppa Davis 2025, i convocati della Spagna: c’è Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz ha messo nel mirino la Coppa Davis 2025. Il numero uno del mondo risulta tra i convocati della Spagna per la Final Eight della competizione mondiale a squadre che si disputerà a Bologna dal 18 al 23 novembre. Il capitano David Ferrer potrà contare dunque sul suo miglior giocatore, che vuole riportare il titolo in Spagna dopo l’ultimo conquistato nel 2019 in casa Malaga, nel primo anno con il format della Davis completamente rivoluzionato.

Oltre ad Alcaraz, David Ferrer ha deciso di convocare anche Jaume Munar, Pedro Martinez e Marcel Granollers, che giocherà in doppio e quasi sicuramente in coppia con Alcaraz. Bisogna ricordare che comunque queste convocazioni potranno essere cambiate fino ad una settimana prima dell’inizio della competizione e possono anche essere sostituiti quattro giocatori completamente. Chiaramente il grande escluso è Alejandro Davidovich Fokina, attuale n°2 di Spagna. Fuori dalle convocazioni anche Roberto Bautista Agut, al momento bloccato da alcuni problemi fisici.

La Spagna ha raggiunto le finali di Bologna con una clamorosa rimonta sulla Danimarca in casa a Marbella. Gli spagnoli, infatti, erano sotto per 2-0, ma sono riusciti a rimontare Rune e compagni, con l’incredibile vittoria da parte di Pedro Martinez proprio su Rune dopo una pazzesca battaglia e che ha aperto così la strada a Pablo Carreno Busta per conquistare il punto decisivo.

Non sarà comunque facile per la Spagna trionfare a Bologna, perchè probabilmente il sorteggio ha posto Alcaraz e compagni contro la peggior avversaria possibile nei quarti di finale. Gli spagnoli, infatti, affronteranno la Cechia di Mensik, Lehecka e Machac, squadra capace di eliminare gli Stati Uniti in casa loro nel turno precedente e giocatori che su una superficie indoor come quella di Bologna sono sempre avversari difficili da affrontare.