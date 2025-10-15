Coppa Davis 2025, accordo Rai-SuperTennis per le Finals. Azzurri su Rai 1, ma non da subito…

Quando manca poco più di un mese al via dell’evento, arriva una novità importante relativa ai diritti tv in Italia per le Final Eight della Coppa Davis 2025. La Rai e SuperTennis annunciano infatti di aver trovato un accordo che consentirà a Rai 1 di trasmettere le partite dell’Italia nella semifinale ed in finale, nel caso in cui gli Azzurri dovessero riuscire a superare l’Austria ai quarti.

SuperTennis manderà in onda tutte le sfide delle Finals, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre, quindi trasmetterà in esclusiva il debutto dell’Italia contro l’Austria del 19 novembre oltre a tutti gli incontri che non riguardano la Nazionale guidata dal capitano Filippo Volandri. Ricordiamo che gli Azzurri, vincitori delle ultime due edizioni a Malaga, se la vedranno eventualmente in semifinale con una tra Francia e Belgio.

Angelo Binaghi, presidente della FITP, ha dichiarato: “Questo accordo sposa un principio fondamentale della nostra Federazione: far sì che il tennis italiano e le imprese dei suoi campioni possano arrivare al pubblico più ampio possibile. Voglio ringraziare la Rai per la sensibilità che ha dimostrato: far vedere il tennis sul primo canale del Servizio Pubblico significa valorizzare uno sport che sta vivendo un momento straordinario e avvicinare ancora più ragazze e ragazzi alla nostra disciplina”.

Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, ha commentato così l’accordo con SuperTennis: “RaiSport è felice per questo accordo, che darà la possibilità agli appassionati di tennis di vedere su Rai 1 la squadra azzurra di Coppa Davis. La collaborazione tra noi e la Federazione Italiana Tennis e Padel, d’altra parte, è stata da subito efficace nel segno delle migliori prerogative del servizio pubblico. Grazie a tutti”. Si tratta di un riconoscimento significativo per il tennis italiano, che tornerà sul canale principale della tv di stato dopo Sinner-Djokovic (ultimo atto delle ATP Finals 2023), le semifinali maschili e le finali di singolare (Sinner-Alcaraz e Paolini-Gauff) degli Internazionali d’Italia 2025. Le ultime due finali di Coppa Davis erano state trasmesse invece su Rai 2.