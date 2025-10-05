Coppa Agostoni 2025 oggi: orari, percorso, favoriti, tv. Del Toro ancora favorito, attesa per Lorenzo Finn

Continuano le classiche italiane. Dopo il Giro dell’Emilia 2025, si terrà oggi la settantottesima edizione della Coppa Agostoni 2025, che aprirà il Trittico Lombardo. Un altro appuntamento sulle strade italiane in un finale di stagione con tante gare nel Bel Paese.

LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 13.00

PERCORSO COPPA AGOSTONI 2025

Dopo una prima parte pianeggiante, il gruppo dovrà affrontare un circuito di 28 chilometri che verrà ripetuto per quattro volte. All’interno del circuito si trovano le salite di Sirtori (1,5 km al 4,9%, con un massimo del 12%), Colle Brianza (3,8 km al 6%, con un massimo dell’11%) e Lissolo (5,4 km al 4,3%, ma si arriva anche ad un massimo del 15%). L’ultima scalata del Lissolo è prevista a 36 chilometri dal traguardo di Lissone. Prima dell’arrivo ci saranno una serie di saliscendi che possono portare ad una serie di attacchi.

PROGRAMMA COPPA AGOSTONI 2025

Domenica 5 ottobre 2025

Lissone-Lissone (166.7 km)

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo: 17.00 circa

DOVE VEDERE LA COPPA AGOSTONI 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 16.30 in chiaro su Rai Sport

Diretta streaming:dalle 15.30 Rai Play Sport 2

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI COPPA AGOSTONI 2025

Isaac Del Toro cerca la doppietta dopo la vittoria di ieri al Giro dell’Emilia. Attenzione anche ai compagno di squadra del messicano, l’australiano Jay Vine e il britannico Adam Yates. Fari puntati anche sullo spagnolo Alex Aranburu, sui francesi Paul Lapeira e Dorian Godon. Tanti gli italiani che vogliono essere protagonisti come Simone Velasco, Andrea Vendrame, Davide Piganzoli e pure Lorenzo Finn, che sogna l’acuto tra i big dopo il titolo iridato Under 23.