Confermata la rottura del tendine d’Achille per Holger Rune. Stagione 2026 compromessa

Brutte notizie confermate sullo status fisico di Holger Rune. Il danese, ieri, era stato costretto al ritiro nel corso della semifinale del torneo di Stoccolma, opposto al francese Ugo Humbert. Dopo aver vinto il primo set 6-4, nel secondo parziale si era in una situazione di parità (2-2). Nel corso di uno scambio, il colpo che non ti aspetti.

“Credo di essermi rotto il tendine d’Achille“, le sue parole verso il proprio angolo e al fisioterapista. Obbligato ad abbandonare il campo, in lacrime come i membri della squadra e aiutato a uscire dal campo da chi era lì ad aiutarlo, Rune ha dovuto poi prendere atto della gravità della situazione.

A confermare la sensazione del tennista danese sono state le parole di mamma Aneke, che contattata dal portale danese Ekstra Bladet ha confermato la diagnosi che si temeva: rottura del tendine d’Achille e conseguente operazione chirurgica. Rune, secondo quanto riportato dal media menzionato, dovrà stare fermo circa sei mesi, ma per il pieno recupero i tempi potrebbero ulteriormente dilatarsi.

Solitamente, per un infortunio del genere, si parla anche di un anno. Questo fa capire come per l’attuale n.11 del ranking anche il 2026 potrebbe essere seriamente compromesso, col dubbio se l’integrità fisica sarà ritrovata a pieno oppure no.