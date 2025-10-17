Conegliano e Milano, ancora loro: sabato la finale di Supercoppa al PalaTrieste

Si ricomincia da Tr… ieste. La sfida infinita tra Conegliano e Milano riparte dal Friuli ed assegna il primo trofeo di stagione, la Supercoppa Italiana. Sabato 18 ottobre alle 17.30 al PalaTrieste, si rinnova la sfida che da anni domina il panorama del volley femminile italiano ed europeo: Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano contro Numia Vero Volley Milano, ancora una volta faccia a faccia per un trofeo. In palio c’è la Supercoppa Italiana 2025, primo titolo ufficiale della stagione e occasione ideale per misurare le ambizioni di due squadre che, ormai, incarnano il vertice assoluto della pallavolo mondiale.

La stagione 2024-2025 è stata quella del dominio totale di Conegliano nei confronti di Milano: nove vittorie su nove confronti diretti, un dato che fotografa con precisione la superiorità delle pantere di Daniele Santarelli. Le venete si sono imposte in tutte le finali: quella di Supercoppa, di Coppa Italia, di play-off Scudetto, oltre ad aver eliminato Milano in Champions League e nel Mondiale per Club, senza dimenticare i successi in regular season. Una serie impressionante che rende evidente la distanza, almeno nei numeri, tra due club costruiti per vincere ma che, fino ad oggi, hanno avuto destini diversi.

Milano però non parte battuta. Anzi, la squadra di Stefano Lavarini ha iniziato la nuova stagione con segnali incoraggianti e un roster profondo, rinnovato in alcuni ruoli chiave. Proprio nella semifinale della Courmayeur Cup, la formazione lombarda è riuscita a battere Conegliano, pur in un contesto amichevole, rompendo una lunga striscia negativa e dimostrando di poter colmare il gap. Un successo che ha ridato fiducia a un gruppo ambizioso e determinato a togliersi finalmente la soddisfazione di alzare un trofeo contro le campionesse d’Italia.

Conegliano si presenta come sempre con la solidità di chi ha fatto dell’organizzazione e del talento il proprio marchio di fabbrica. Il gruppo guidato da Daniele Santarelli riparte dal suo mix ormai leggendario di certezze e nuove sfide. Confermate tutte le star: Gabriela “Gabi” Guimarães e della fuoriclasse cinese Zhu Ting della regista Joanna Wołosz dell’opposta letale Isabelle Haak, la numero uno al del mondo, quelle del trio di centrali Marina Lubian, Sarah Fahr e Cristina Chirichella, mentre in seconda linea c’è il libero Monica De Gennaro, fresco di addio alla Nazionale. Conegliano arriva all’appuntamento da capolista imbattuta in campionato dopo i successi su Cuneo (3-0), San Giovanni in Marignano (3-0) e la vittoria in rimonta 3-2 a Busto Arsizio, a conferma di una condizione già molto buona per questo periodo della stagione.

Milano si presenta con un organico rinnovato, competitivo e profondo. Il poker d’attacco con Paola Egonu, Rebecca Piva, Elena Pietrini e Khalia Lanier è tra i più devastanti d’Europa, e la presenza in rosa di Vita Akimova e Celeste Plak offre soluzioni di potenza e varietà. In regia, la novità Francesca Bosio, che ha iniziato bene la stagione, porta freschezza e ritmo al gioco, mentre in posto 3 l’accoppiata Anna Danesi – Hena Kurtagić rappresenta uno dei muri più solidi della Serie A1. Con Eleonora Fersino e Juliette Gelin a dividersi il ruolo di libero, la retroguardia è affidabile e dinamica. Milano ha iniziato il campionato con due successi su tre: 3-0 a Bergamo, 3-1 su Vallefoglia e un solo stop, il 2-3 a Chieri, che non ha scalfito le certezze di un gruppo ancora in costruzione ma già temibile.

La Supercoppa di Trieste promette un confronto ad altissimo livello tecnico e tattico. Conegliano punta sulla continuità e sull’intesa consolidata tra le proprie stelle, una macchina quasi perfetta in cui ognuna conosce il proprio ruolo. Milano, invece, cerca l’elemento sorpresa, sfruttando la profondità della panchina e il talento di atlete capaci di accendere la gara in ogni momento. Molto passerà dalla sfida a distanza tra Egonu e Haak, ma anche dalle mani delle palleggiatrici Bosio e Wołosz, chiamate a dettare i ritmi e gestire la pressione in un contesto di altissimo livello.

La Supercoppa 2025 sarà anche una festa del volley: il PalaTrieste, già teatro della Coppa Italia 2023-24, è pronto a riempirsi di colore e passione, con una Fan Zone allestita in Piazza della Borsa per i tifosi di entrambe le squadre e con Eleonora Lo Bianco come madrina dell’evento. L’atmosfera si preannuncia caldissima, degna di un duello che negli ultimi anni ha riscritto la storia recente del volley italiano. Conegliano parte favorita, forte della tradizione e di un collettivo che raramente lascia spazio alle sorprese. Tuttavia, Milano ha l’arma dell’entusiasmo e la consapevolezza di poter finalmente sfatare il tabù, come dimostrato nel test di Courmayeur. Per le venete sarebbe il primo passo verso un’altra stagione da dominatrici; per le lombarde, la vittoria rappresenterebbe una svolta simbolica, la conferma di essere ormai pronte per spezzare il dominio gialloblù.