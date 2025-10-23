Come sta Marta Bassino: definiti i tempi di recupero. Sfuma il sogno Milano Cortina 2026

Rischia di essere finita ancor prima di cominciare la stagione olimpica 2025-2026 di Marta Bassino, vittima di una caduta in allenamento ieri sulle nevi della Val Senales in cui si è procurata un infortunio abbastanza grave. A pochi giorni dalla gara inaugurale della Coppa del Mondo, il gigante di sabato 25 ottobre a Sölden, la sciatrice azzurra ha riportato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra ed in base alle prime stime dovrà rimanere ai box per circa 4-6 mesi.

Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica FISI, ha commentato l’esito dell’operazione effettuata nella serata di mercoledì 23 ottobre all’interno della Clinica La Madonnina di Milano: “L’intervento è andato bene. In sala operatoria eravamo io, il dottor Riccardo Accetta ed il dottor Gabriele Thiebat. Abbiamo ridotto e sintetizzato la frattura del piatto tibiale laterale, abbiamo reinserito il legamento collaterale mediale e suturato il menisco laterale. Per il danno importante che c’è stato, l’operazione è riuscita bene“.

“Marta comincerà domattina (oggi, ndr) la prima fase della riabilitazione, che sarà ovviamente improntata sul recupero del muscolo e sul controllo del dolore oltre al recupero dei primi gradi del movimento, per poi procedere piano piano. Per circa un mese dovrà stare in scarico senza appoggiare il piede per terra, in modo da consentire alla frattura di iniziare a guarire al meglio, poi vedremo gli step successivi“, spiega Panzeri.

Sui tempi di recupero: “In questo momento della stagione olimpica un infortunio come questo non ci voleva. Mi sento di dire ovviamente che la sua partecipazione a Milano Cortina 2026 è sicuramente a rischio e non penso che possa mettere gli sci prima di 4-6 mesi, quindi nell’essere ottimista possiamo pensare a tre o quattro mesi ma dovremo vedere come andrà proprio ogni fase del recupero e soprattutto la guarigione dell’osso“.