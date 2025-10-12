COME IN UN FILM! Valentin Vacherot vince il Masters 1000 di Shanghai da n.204 del mondo! Sconfitto il cugino Rinderknech

L’ultimo capitolo della favola ha come protagonista Valentin Vacherot. Il tennista monegasco completa queste due indimenticabili settimane trionfando nella finale del Masters 1000 contro il cugino Arthur Rinderknech, vincendo in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 dopo due ore e quattordici minuti di gioco. Il monegasco diventa il quinto giocatore della storia a vincere il primo titolo in un 1000 e soprattutto diventa il primo tennista al di fuori dai 200 del mondo (era n°204 prima del torneo) a vincere un Masters.

Un successo che ovviamente cambia la carriera di Vacherot, primo monegasco a vincere un titolo ATP, che si trova ora al numero 40 del ranking mondiale, facendo un balzo di 164 posizioni. Onore e merito anche ad Arthur Rinderknech, che sicuramente rimpiangerà questa grande occasione, ma che comunque può consolarsi anche lui con il suo best ranking (n°28 del mondo).

Vacherot è stato straordinario nei propri turni di servizio, concedendo solo una palla break all’avversario, ma anche in risposta soprattutto con il rovescio è stato formidabile. Il monegasco ha vinto il 78% dei punti quando ha servito la prima ed il 74% con la seconda. Alla fine sono stati 29 i vincenti di Vacherot contro i 38 di Rinderknech, che ha commesso più errori non forzati (26 contro 19).

Dopo i primi due turni di servizio volati via velocemente, nel terzo game Vacherot si blocca e regala. Il monegasco commette una serie di errori, compreso lo smash in rete sulla palla break. Dall’altra parte Rinderknech ringrazia e scappa via. Il transalpino non concede davvero nulla al servizio al cugino e va comodamente a prendersi il primo set sul 6-4.

Nel secondo set si prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio con i due tennisti che tengono abbastanza agevolmente i loro game in battuta. Sembra un set orientato verso il tie-break ed invece improvvisamente nell’ottavo game arrivano le prime palle break in favore di Vacherot. Sulla prima arriva un gran dritto di Rinderknech, ma sulla seconda c’è un fantastico lungolinea di rovescio per Vacherot, che ottiene il break. Il monegasco chiude poi sul 6-3 e la finale va al terzo.

Sulla scia del set vinto, Vacherot parte fortissimo nel terzo e si porta subito sullo 0-40 nel primo game. Rinderknech si salva sulle prime due, ma sulla terza Vacherot tira fuori un passante sulla riga fenomenale. Incredibilmente il transalpino resta vivo nel match sia nel terzo sia nel quinto game, quando annulla ben sette palle del doppio break. Il francese chiede anche l’intervento del fisioterapista per un problema alla schiena. Dopo quindici punti consecutivi nei propri turni di servizio, Vacherot concede un punto in risposta all’avversario, ma sale comunque sul 5-3. Vacherot si procura due match point e alla fine chiude con un altro passante incredibile. Finisce 6-3 per il monegasco, che mette il Principato nella geografia del tennis per la prima volta. Splendido anche l’abbraccio con il cugino a fine partita. La favola è davvero completata.