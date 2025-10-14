Come ci si abbona a Netflix per vedere Sinner al Six Kings Slam? Costi e pacchetti: come funziona lo streaming

Il Six Kings Slam è il tornei tennistico più ricco della stagione: ai sei partecipanti è stato garantito un gettone di presenza di importo pari a 1,5 milioni di dollari e al vincitore verrà consegnato un assegnato del valore di 6 milioni di dollari. Si tratta di cifre davvero faraoniche, superiore anche a quelle degli Slam (agli US Open non ci si è spinti oltre i 5 milioni per il trionfatore). Jannik Sinner sarà della partita sul cemento di Riad dal 15 al 18 ottobre e proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Il numero 2 del mondo affronterà il greco Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale, incrocerà il serbo Novak Djokovic nell’eventuale semifinale e nell’atto conclusivo potrebbe dare vita a un nuovo confronto con lo spagnolo Carlos Alcaraz, che in semifinale se la dovrà vedere contro chi avrà la meglio nella sfida tra lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev. Un’altra particolarità dell’evento è che tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming a Netflix.

La piattaforma offre molteplici contenuti, in particolar modo film e serie tv di vario genere. Ultimamente, però, l’offerta si sta arricchendo anche di alcuni eventi sportivi, tra cui il Six Kings Slam. Come potranno abbonarsi gli appassionati per seguire le prossime partite di Jannik Sinner?

COME CI SI ABBONA A NETFLIX E DOVE SI VEDE

È sufficiente andare sul sito di Netflix, inserire il proprio account, sottoscrivere il pacchetto di abbonamento più gradito. Per vedere Netflix ci si può collegare su una smart tv oppure su un computer, un tablet, un cellulare

PACCHETTI DI ABBONAMENTO NETFLIX: COSTI E SPECIFICHE

PACCHETTO STANDARD CON PUBBLICITÀ: 6,99 euro al mese. Può essere visto contemporaneamente su due dispositivi, ma all’interno dello stesso nucleo domestico. Sono previsti spot pubblicitari di breve durata durante il programma che si segue.

PACCHETTO STANDARD SENZA PUBBLICITÀ: 13,99 euro al mese. Le condizioni sono le stesse del pacchetto precedente, ma non sono previsti spot pubblicitari.

PACCHETTO PREMIUM: 19,99 euro al mese. In questo caso la risoluzione è in 4K (Ultra HD) + HDR e la visione contemporanea è garantita su sei dispositivi, non sono previste pubblicità.

COSA BISOGNA SAPERE SULL’ABBONAMENTO A NETFLIX

L’abbonamento è mensile e viene rinnovato automaticamente. Si può disdire in ogni momento, senza costi aggiuntivi. L’account viene abbinato a un conto corrente o a delle prepagate.