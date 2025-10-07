Tennis
Come cambia il tabellone di Musetti con l’eliminazione di Zverev a Shanghai: voragine in cui provare ad inserirsi
Lorenzo Musetti è l’unico italiano ad essersi qualificato per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai: domani, non prima delle ore 12.30 italiane, l’azzurro affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime in uno scontro diretto praticamente decisivo per la qualificazione alle ATP Finals.
In caso di successo, poi, l’azzurro affronterà nei quarti di finale il vincitore della sfida tra il transalpino Arthur Rinderknech, che ha eliminato in tre set il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del seeding, e la testa di serie numero 15, il ceco Jiří Lehečka.
Il favorito per incrociare l’azzurro nell’eventuale semifinale, invece, è l’australiano Alex de Minaur, numero 7 del seeding, il quale però ai quarti potrebbe dover superare la testa di serie numero 16, il russo Daniil Medvedev, che però domani agli ottavi incontrerà lo statunitense Learner Tien.
L’eventuale ultimo atto, invece, potrebbe mettere di fronte all’azzurro il tennista che uscirà dalla parte bassa del tabellone, che, senza Sinner, vede favorito al momento il serbo Novak Djokovic, in questi minuti in campo, il quale però in semifinale potrebbe incrociare il danese Holger Rune, numero 10 del seeding.