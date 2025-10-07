Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini a Wuhan con l’eliminazione di Andreeva: l’ostacolo principale resta però concreto

Jasmine Paolini comincerà domani il suo cammino nel WTA 1000 di Wuhan 2025, sfidando la wild card cinese Yue Yuan dopo aver usufruito di un bye al primo turno grazie al suo status di settima testa di serie del seeding. L’azzurra, protagonista sin qui di un ottimo swing asiatico tra BJK Cup e Pechino, va a caccia di punti vitali in ottica qualificazione per le WTA Finals di Riad.

Ricordiamo infatti che la 29enne toscana sarebbe ad oggi la prima delle escluse dal Master di fine anno, occupando in questo momento la nona posizione nella Race stagionale a quota 3751 punti con un distacco di soli 55 punti dall’ottava piazza della kazaka Elena Rybakina e di 568 dal settimo posto di Mirra Andreeva, già eliminata dal torneo.

La diciottenne russa è stata sconfitta in rimonta quest’oggi dalla tedesca Laura Siegemund, perdendo la possibilità di ipotecare già questa settimana il pass per Riad e dovendo guardare con attenzione ai risultati delle inseguitrici. Paolini, in caso di successo all’esordio contro Yuan, incrocerebbe agli ottavi una tra la temibile danese Clara Tauson (n.10 del seeding) e la qualificata croata Antonia Ruzic.

Il vero spauracchio rischia di arrivare poi ai quarti di finale, con la numero 2 al mondo Iga Swiatek che ha già vinto in scioltezza il suo primo match del torneo a Wuhan e sarà largamente favorita anche agli ottavi contro chi verrà fuori dal confronto tra la svizzera Belinda Bencic e la belga Elise Mertens. La polacca ha sempre battuto Paolini nei sei scontri diretti ufficiali andati in scena tra circuito WTA e BJK Cup. Se l’avventura di Jasmine dovesse prolungarsi fino alle semifinali, le avversarie più probabili sarebbero a quel punto la statunitense Coco Gauff e la ceca Karolina Muchova dopo il ko di Andreeva.