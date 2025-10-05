Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Formula 1

Classifica Mondiale piloti F1 2025: Piastri difende la testa, Leclerc 5°

Pubblicato

2 minuti fa

il

Per approfondire:
Charles Leclerc
Leclerc / LaPresse

CLASSIFICA PILOTI F1 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren) 336
  2. Lando Norris (McLaren) 314
  3. Max Verstappen (Red Bull) 273
  4. George Russell (Mercedes) 237
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 173
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 127
  7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 88
  8. Alexander Albon (Williams) 70
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
  10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
  11. Fernando Alonso (Aston Martin) 34
  12. Carlos Sainz (Williams) 32
  13. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  14. Liam Lawson (Red Bull / Racing Bulls) 30
  15. Esteban Ocon (Haas) 28
  16. Pierre Gasly (Alpine) 20
  17. Yuki Tsunoda (Racing Bulls / Red Bull) 20
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
  19. Oliver Bearman (Haas) 18
  20. Jack Doohan (Alpine) 0
  21. Franco Colapinto (Alpine) 0
Argomenti correlati:
Pubblicità