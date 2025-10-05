LEGGI
Classifica Mondiale piloti F1 2025: Piastri difende la testa, Leclerc 5°
Leclerc / LaPresse
Pubblicato 2 minuti fa
il
CLASSIFICA PILOTI F1 2025
- Oscar Piastri (McLaren) 336
- Lando Norris (McLaren) 314
- Max Verstappen (Red Bull) 273
- George Russell (Mercedes) 237
- Charles Leclerc (Ferrari) 173
- Lewis Hamilton (Ferrari) 127
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 88
- Alexander Albon (Williams) 70
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
- Fernando Alonso (Aston Martin) 34
- Carlos Sainz (Williams) 32
- Lance Stroll (Aston Martin) 32
- Liam Lawson (Red Bull / Racing Bulls) 30
- Esteban Ocon (Haas) 28
- Pierre Gasly (Alpine) 20
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls / Red Bull) 20
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
- Oliver Bearman (Haas) 18
- Jack Doohan (Alpine) 0
- Franco Colapinto (Alpine) 0