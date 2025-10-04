MotoGP
Classifica Mondiale MotoGP 2025: Marc Marquez già campione, Bezzecchi a -20 dal terzo posto di Bagnaia
CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2025 (dopo Sprint Indonesia)
1 Marc Márquez 545
2 Alex Márquez 346
3 Francesco Bagnaia 274
4 Marco Bezzecchi 254
5 Franco Morbidelli 199
6 Pedro Acosta 195
7 Fabio Di Giannantonio 184
8 Fermín Aldeguer 156
9 Fabio Quartararo 149
10 Johann Zarco 124
11 Brad Binder 105
13 Raúl Fernández 102
12 Luca Marini 97
14 Enea Bastianini 89
15 Joan Mir 77
16 Maverick Viñales 72
17 Ai Ogura 70
18 Jack Miller 58
19 Alex Rins 45
20 Jorge Martín 34
21 Miguel Oliveira 27
22 Pol Espargaró 16
23 Takaaki Nakagami 10
24 Lorenzo Savadori 8
25 Augusto Fernández 8
26 Somkiat Chantra 3
27 Aleix Espargaró 0