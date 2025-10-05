MotoGP
Classifica Mondiale Moto3 2025: Rueda conquista il titolo iridato
CLASSIFICA MONDIALE MOTO3 2025
1 RUEDA Jose Antonio SPA 340
2 PIQUERAS Angel SPA 231
3 QUILES Maximo SPA 217
4 MUÑOZ David SPA 197
5 KELSO Joel AUS 159
6 CARPE Alvaro SPA 157
7 FERNANDEZ Adrian SPA 137
8 YAMANAKA Ryusei JPN 123
9 PERRONE Valentin ARG 121
10 FURUSATO Taiyo JPN 107
11 ALMANSA David SPA 103
12 LUNETTA Luca ITA 95
13 FOGGIA Dennis ITA 94
14 PINI Guido ITA 93
15 ROULSTONE Jacob AUS 61
16 BERTELLE Matteo ITA 49
17 NEPA Stefano ITA 45
18 OGDEN Scott GBR 43
19 BUCHANAN Cormac NZE 27
20 ROSSI Riccardo ITA 24
21 CARRARO Nicola ITA 24
22 URIARTE Marcos SPA 22
23 MOODLEY Ruche RSA 14
24 CRUCES Adrián SPA 13
25 PEREZ Vicente SPA 7
26 ESTEBAN Joel SPA 7
27 MORELLI Marco ARG 5
28 O’GORMAN Casey IRL 3
29 O’SHEA Eddie GBR 1
30 BUASRI Tatchakorn THA 1
31 DETTWILER Noah SWI 0
32 ROSENTHALER Jakob AUT 0
33 PHOMMARA Lenoxx SWI 0
34 ADITAMA Arbi INA 0
35 ABRUZZO Leonardo ITA 0
36 COOK Max GBR 0