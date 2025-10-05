MotoGP
Classifica Mondiale Moto2 2025: Gonzalez comanda, Moreira a -29. 7° Vietti
CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2025
1 GONZALEZ Manuel SPA 258
2 MOREIRA Diogo BRA 229
3 CANET Aron SPA 202
4 BALTUS Barry BEL 193
5 DIXON Jake GBR 178
6 HOLGADO Daniel SPA 153
7 VIETTI Celestino ITA 141
8 ARENAS Albert SPA 118
9 AGIUS Senna AUS 107
10 ÖNCÜ Deniz TUR 100
11 ALONSO David COL 97
12 RAMIREZ Marcos SPA 96
13 GUEVARA Izan SPA 95
14 ROBERTS Joe USA 93
15 SALAC Filip CZE 82
16 LOPEZ Alonso SPA 74
17 ORTOLA Ivan SPA 66
18 ARBOLINO Tony ITA 63
19 VEIJER Collin NED 52
20 MUÑOZ Daniel SPA 23
21 HUERTAS Adrian SPA 21
22 VD GOORBERGH Zonta NED 18
23 SASAKI Ayumu JPN 17
24 BINDER Darryn RSA 16
25 ESCRIG Alex SPA 10
26 AJI Mario INA 8
27 GUTIERREZ Oscar SPA 4
28 GARCIA Sergio SPA 3
29 NAVARRO Jorge SPA 3
30 KUNII Yuki JPN 0
31 FERNANDEZ Eric SPA 0
32 ORRADRE Unai SPA 0
33 ATIRATPHUVAPAT Nakarin THA 0
34 HADA Taiga JPN 0
35 FERRANDEZ Alberto SPA 0
36 PASINI Mattia ITA 0
37 SURRA Alberto ITA 0