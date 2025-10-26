Coppa del Mondo
Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Marco Odermatt subito in testa, ottavo Alex Vinatzer
La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 è scattata domenica 26 ottobre a Soelden, in Austria, dove si è disputato lo slalom gigante che, come di consueto, ha avuto funzione di opening stagionale. A seguire si disputeranno gli slalom di Levi e Gurgl, poi si andrà negli USA con Copper Mountain e Beaver Creek.
Negli Stati Uniti saranno ospitate le prime gare veloci della stagione, mentre il Circo Bianco arriverà in Italia nella seconda metà di dicembre con le gare veloci della Val Gardena, per poi veder andare in scena le gare tecniche dell’Alta Badia.
Dopo Natale andrà in scena il superG di Livigno e dopo l’Epifania si terrà lo slalom di Madonna di Campiglio. Si tornerà nel Bel Paese per le Olimpiadi a febbraio, con le gare maschili ospitate a Bormio, mentre le Finali di marzo si terranno a Lillehammer, in Norvegia.
Dopo la prima gara stagionale classifica generale e di specialità coincidono: nel gigante di Soelden si registra la vittoria dello svizzero Marco Odermatt, primo con 100 punti, davanti all’austriaco Marco Schwarz, secondo a quota 80, ed al norvegese Atle Lie Mc Grath terzo con 60. In casa Italia ottavo Alex Vinatzer con 32, 22° Luca De Aliprandini con 9 e 24° Giovanni Borsotti con 7.
CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2025-2026
1 ODERMATT Marco SUI 100
2 SCHWARZ Marco AUT 80
3 McGRATH Atle Lie NOR 60
4 BRENNSTEINER Stefan AUT 50
5 FAVROT Thibaut FRA 45
6 HAASER Raphael AUT 40
7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 36
8 VINATZER Alex ITA 32
9 KRANJEC Zan SLO 29
10 VITALE Flavio FRA 26
11 GRAMMEL Anton GER 24
12 HAUGAN Timon NOR 22
12 VERDU Joan AND 22
14 MEILLARD Loic SUI 18
15 ZUBCIC Filip CRO 16
16 TUMLER Thomas SUI 15
17 GRATZ Fabian GER 14
18 PINTURAULT Alexis FRA 13
19 STOCKINGER Jonas GER 12
20 MAES Sam BEL 11
21 RADAMUS River USA 10
22 DE ALIPRANDINI Luca ITA 9
23 LAINE Tormis EST 8
24 BORSOTTI Giovanni ITA 7
25 ELEZI CANNAFER. FRA 6
25 SOLBERG Eirik Hystad NOR 6
27 SCHMID Alexander GER 4
28 ZAMPA Andreas SVK 3
29 KRIECHMAYR Vincent AUT 2
30 AERNI Luca SUI 1
CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2025-2026
1 ODERMATT Marco SUI 100
2 SCHWARZ Marco AUT 80
3 McGRATH Atle Lie NOR 60
4 BRENNSTEINER Stefan AUT 50
5 FAVROT Thibaut FRA 45
6 HAASER Raphael AUT 40
7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 36
8 VINATZER Alex ITA 32
9 KRANJEC Zan SLO 29
10 VITALE Flavio FRA 26
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2025-2026
26/10, Sölden (AUT) – Gigante Maschile
16/11, Levi (FIN) – Slalom Maschile
22/11, Gurgl (AUT) – Slalom Maschile
27/11, Copper Mt. (USA) – SuperG Maschile
28/11, Copper Mt. (USA) – Gigante Maschile
04/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile
05/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile
06/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile
07/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile
13/12, Val d’Isere (FRA) – Gigante Maschile
14/12, Val d’Isere (FRA) – Slalom Maschile
19/12, Val Gardena (ITA) – SuperG Maschile
20/12, Val Gardena (ITA) – Discesa Maschile
21/12, Alta Badia (ITA) – Gigante Maschile
22/12, Alta Badia (ITA) – Slalom Maschile
27/12, Livigno (ITA) – SuperG Maschile
07/01, Madonna di Campiglio (ITA) – Slalom Maschile
10/01, Adelboden (SUI) – Gigante Maschile
11/01, Adelboden (SUI) – Slalom Maschile
16/01, Wengen (SUI) – SuperG Maschile
17/01, Wengen (SUI) – Discesa Maschile
18/01, Wengen (SUI) – Slalom Maschile
23/01, Kitzbühel (AUT) – SuperG Maschile
24/01, Kitzbühel (AUT) – Discesa Maschile
25/01, Kitzbühel (AUT) – Slalom Maschile
27/01, Schladming (AUT) – Gigante Maschile
28/01, Schladming (AUT) – Slalom Maschile
01/02, Crans Montana (SUI) – Discesa Maschile
07/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Discesa Maschile
09/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Combinata a squadre Maschile
11/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Super-G Maschile
14/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Gigante Maschile
16/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Slalom Maschile
28/02, Garmisch-Par. (GER) – Discesa Maschile
01/03, Garmisch-Par. (GER) – SuperG Maschile
07/03, Kranjska Gora (SLO) – Gigante Maschile
08/03, Kranjska Gora (SLO) – Slalom Maschile
14/03, Courchevel (FRA) – Discesa Maschile
15/03, Courchevel (FRA) – SuperG Maschile
21/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Discesa Maschile
22/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Super-G Maschile
24/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Gigante Maschile
25/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Slalom Maschile