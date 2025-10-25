Ciclismo su pista, Venturelli per il bronzo nell’inseguimento ai Mondiali. Fidanza in finale, Sierra fa sperare

Si è aperta la penultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile. L’Italia sogna soprattutto con Federica Venturelli, che ha raggiunto la finale per il bronzo nell’inseguimento femminile. La giovane azzurra, oro con il quartetto, ha concluso con il quarto tempo (4’31”876) e proverà a lottare per il gradino più basso del podio con l’americana Chloe Dygert (4’26”127). Per la medaglia d’oro sarà un affare britannico visto che si affronteranno Anna Morris (4’24”194) e Josie Knight (4’25”141). Settimo posto, invece per Martina Alzini con il tempo di 4’33”539.

Un’altra finale sarà quella di Martina Fidanza nel chilometro da fermo. L’azzurra ha concluso al sesto posto con il tempo di 1’05”673, ma sarà dura provare a lottare per le medaglia. A vincere la qualificazione è stata l’olandese Hetty van de Wouw (1’03”652) davanti alla tedesca Lea Sophie Friedrich (1’04”474) e la neozelandese Ellesse Andrews (1’04”523).

Dopo due prove dell’Omnium, Juan David Sierra si trova all’ottavo posto con 46 punti grazie soprattutto al terzo posto nello Scratch, mentre non è riuscito a confermarsi poi nella Tempo Race, terminando al sedicesimo posto. Attualmente in testa all’Omnium c’è il giapponese Kazushige Kuboki (78), vincitore dello Scratch; mentre al secondo posto c’è lo spagnolo Albert Torres Barcelo (70) e al terzo il tedesco Moritz Augenstein (62), che ha vinto la Tempo Race.

Eliminazione, invece, agli ottavi di finale dello sprint maschile per Stefano Moro, che è stato battuto dall’olandese Jeffrey Hoogland, chiudendo con un ritardo di poco più di otto decimi.