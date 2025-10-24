Marco Villa sul quartetto d’oro: “Venturelli innesto interessante. E a casa abbiamo Balsamo e Paternoster…”

Martina Fidanza, Martina Alzini, Chiara Consonni, Federica Venturelli e Vittoria Guazzini hanno realizzato un’impresa strepitosa a Santiago del Cile, vincendo una strepitosa medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre dei Mondiali 2025 di ciclismo su pista. Si tratta del secondo titolo iridato nella specialità per l’Italia dopo il primo storico trionfo del 2022, a dimostrazione della crescita di un movimento femminile capace di sfornare un nuovo innesto del calibro di Venturelli.

Grande soddisfazione ovviamente per Marco Villa, che ha seguito passo passo il quartetto azzurro nelle varie fasi del torneo: “La Germania aveva fatto un tempo interessante nel primo turno. Non dimentichiamoci che a Tokyo erano campionesse olimpiche: hanno cambiato qualche elemento, ma la scuola si vede, e in due o tre anni il tecnico è riuscito a ricostruire un bel gruppo. Dalla qualifica al primo turno hanno fatto un ulteriore passo avanti, quindi sapevamo perfettamente contro chi correvamo. Non è che essere in finale con loro ci abbia sollevato, anzi, sapevamo che avevano battuto le britanniche“.

“Le nostre ragazze sono state bravissime. Abbiamo un gruppo giovane: l’inserimento di Venturelli, al suo primo quartetto, è stato importante. Ieri 4:09, oggi 4:09 e titolo mondiale. È un innesto interessante, insieme a Guazzini, Fidanza, Alzini e Consonni, che sono giovani ma già esperte. A casa abbiamo anche Balsamo e Paternoster, quindi guardiamo con fiducia al futuro, alla qualificazione olimpica e poi, naturalmente, alle Olimpiadi“, prosegue il co-responsabile del settore (insieme a Diego Bragato, rimasto in Italia per la nascita della figlia) sempre ai microfoni del sito federale.

Sulle prospettive per le prossime competizioni del Mondiale: “Mancano ancora alcune gare: tutte le nazioni stanno sperimentando, noi compresi. Domani correremo con Guazzini in una nuova specialità per lei (l’omnium, ndr), sacrificando forse l’inseguimento, ma poi ci sarà la Madison con Consonni da campionesse olimpiche oltre a Venturelli e Alzini nell’inseguimento individuale. Venturelli, già da juniores, ha mostrato grandi cose: detiene ancora il record del mondo della specialità. Poi la corsa a punti, dove ho iscritto Consonni e Venturelli: decideremo sabato chi correrà“.