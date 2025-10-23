Ciclismo su pista, l’Italia dell’inseguimento a squadre femminile vola in finale ai Mondiali!

Arriva la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di ciclismo su pista 2025. Non è ancora stata conquistata, ma è già ufficiale: le azzurre dell’inseguimento a squadre femminile infatti sono in finale.

L’epilogo era quasi scontato visto il primo turno di ieri. Nel penultimo atto le azzurre si sono imposte, anche piuttosto nettamente, sull’Australia, con il tempo di 4:11.101, battendo di oltre sette secondi le rivali.

Tutto facile per Federica Venturelli, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, che è andata a sostituire Martina Alzini in questa semifinale.

Sarà un impegno difficilissimo: clamorosa infatti la seconda semifinale, che ha visto la Germania battere la Gran Bretagna con il tempo di 4:09.059. All’1.13 l’ultimo atto.