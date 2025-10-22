Ciclismo su pista, il quartetto femminile incanta ai Mondiali e avanza in semifinale col miglior tempo!

Inizia alla grande l’edizione cilena dei Mondiali di ciclismo su pista per i colori italiani. Nel velodromo di Santiago è andata in scena la prima gara, quella dell’inseguimento a squadre femminile, ed il quartetto tricolore ha incantato, andando a conquistare il primo posto nelle qualificazioni.

Le azzurre, campionesse d’Europa in carica, hanno migliorato il primato italiano che era stato stabilito nell’edizione iridata del 2022: 4.09.609 il tempo di Martina Fidanza, Vittoria Guazzini, Martina Alzini e Federica Venturelli (giovane novità del trenino tricolore).

Da tenere d’occhio la Gran Bretagna: 256 millesimi di ritardo per Roberts, Barker, Knight e Morris, che sono di sicuro le avversarie più accreditate per la compagine tricolore. Terza è la Germania, distante però quasi due secondi. L’Italia, nella semifinale che si disputerà domani pomeriggio, se la vedrà con l’Australia, quarta oggi, ad oltre sette secondi di ritardo dal quartetto azzurro: il posto nella finalissima (basta battere le atlete oceaniche) è prenotato.