Ciclismo su pista, i convocati dell'Italia per i Mondiali: 19 azzurri a Santiago, Viviani ai saluti

3 minuti fa

Viviani / Lapresse

L’Italia punta a essere grande protagonista ai Mondiali 2025 di ciclismo su pista, che si disputeranno a Santiago del Cile dal 22 al 26 ottobre. La nostra Nazionale si presenterà in Sud America con 19 azzurri, incominciando a tutti gli effetti il quadriennio che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Si riparte dalle sei medaglie conquistate lo scorso ottobre agli Europei di Heusden-Zolder, al Velodromo Peñalolén saranno impegnati tredici uomini e sei donne.

Ultimo evento agonistico da atleta per Elia Viviani, pronto a salutare dopo essersi laureato Campione Olimpico nell’Omnium a Rio 2016 e aver rappresentato a lungo il riferimento della pista tricolore. Tra le donne saranno al via Martina Alzini, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Miriam Vece e Federica Venturelli. Sul fronte maschile, invece, sono stati selezionati Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Renato Favero, Luca Giaimi, Etienne Grimod, Francesco Lamon, Stefano Antonio Minuta, Stefano Moro, Daniele Napolitano, Mattia Predomo, Juan David Serra e Davide Stella.

Sono previste 22 specialità (tra cui le dodici olimpiche) e sono state svelate anche le iscrizioni provvisorie, che andranno però confermate in vista dell’evento: solo eliminazione per Viviani, inseguimento per Favero e Giami, keirin per Moro, Sierra e Stella per la madidon, Sierra si cimenterà anche in omnium e corsa a punti, scratch per Stella e velocità individuale per Moro; inseguimento per Bussi e Venturelli, eliminazione per Consonni, Consonni e Guazzini nella madison, Fidanza nello scratch, Alzini nella corsa a punti, Guazzini nell’omnium.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2025

UOMINI

Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Renato Favero, Luca Giaimi, Etienne Grimod, Francesco Lamon, Stefano Antonio Minuta, Stefano Moro, Daniele Napolitano, Mattia Predomo, Juan David Serra, Davide Stella, Elia Viviani.

DONNE

Martina Alzini, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Miriam Vece, Federica Venturelli

ISCRIZIONI PROVVISORIE GARA PER GARA

Eliminazione maschile
Elia VIVIANI
Davide STELLA riserva

Inseguimento individuale maschile
Renato FAVERO
Luca GIAIMI
Manlio MORO riserva

Keirin maschile
Stefano MORO
Mattia PREDOMO riserva

Madison maschile
Juan David SIERRA
Davide STELLA
Elia VIVIANI riserva

Omnium maschile
Juan David SIERRA
Davide STELLA riserva

Corsa a punti maschile
Juan David SIERRA
Elia VIVIANI riserva

Scratch maschile
Davide STELLA
Christian FANTINI riserva

Velocità individuale maschile
Stefano MORO
Mattia PREDOMO riserva

Inseguimento a squadre maschile
Davide BOSCARO
Renato FAVERO
Etienne GRIMOD
Francesco LAMON
Niccolò GALLI riserva

Velocità a squadre maschile
Stefano MINUTA
Daniele NAPOLITANO
Mattia PREDOMO
Fabio DEL MEDICO riserva

Chilometro da fermo maschile
Matteo BIANCHI
Mattia PREDOMO
Francesco LAMON riserva

Eliminazione femminile
Chiara CONSONNI
Anita BAIMA riserva

Inseguimento individuale femminile
Vittoria BUSSI
Federica VENTURELLI
Martina ALZINI riserva

Keirin femminile
Miriam VECE

Madison femminile
Chiara CONSONNI
Vittoria GUAZZINI
Matilde VITILLO riserva

Omnium femminile
Vittoria GUAZZINI
Chiara CONSONNI riserva

Corsa a punti femminile
Martina ALZINI
Vittoria GRASSI riserva

Scratch femminile
Martina FIDANZA
Sara FIORIN riserva

Velocità individuale femminile
Miriam VECE

Inseguimento a squadre femminile
Martina ALZINI
Chiara CONSONNI
Martina FIDANZA
Vittoria GUAZZINI
Federica VENTURELLI riserva

Velocità a squadre maschile
Italia non iscritta

Chilometro da fermo femminile
Martina FIDANZA
Miriam VECE riserva

