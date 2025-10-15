Strada
Ciclismo su pista, i convocati dell’Italia per i Mondiali: 19 azzurri a Santiago, Viviani ai saluti
L’Italia punta a essere grande protagonista ai Mondiali 2025 di ciclismo su pista, che si disputeranno a Santiago del Cile dal 22 al 26 ottobre. La nostra Nazionale si presenterà in Sud America con 19 azzurri, incominciando a tutti gli effetti il quadriennio che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Si riparte dalle sei medaglie conquistate lo scorso ottobre agli Europei di Heusden-Zolder, al Velodromo Peñalolén saranno impegnati tredici uomini e sei donne.
Ultimo evento agonistico da atleta per Elia Viviani, pronto a salutare dopo essersi laureato Campione Olimpico nell’Omnium a Rio 2016 e aver rappresentato a lungo il riferimento della pista tricolore. Tra le donne saranno al via Martina Alzini, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Miriam Vece e Federica Venturelli. Sul fronte maschile, invece, sono stati selezionati Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Renato Favero, Luca Giaimi, Etienne Grimod, Francesco Lamon, Stefano Antonio Minuta, Stefano Moro, Daniele Napolitano, Mattia Predomo, Juan David Serra e Davide Stella.
Sono previste 22 specialità (tra cui le dodici olimpiche) e sono state svelate anche le iscrizioni provvisorie, che andranno però confermate in vista dell’evento: solo eliminazione per Viviani, inseguimento per Favero e Giami, keirin per Moro, Sierra e Stella per la madidon, Sierra si cimenterà anche in omnium e corsa a punti, scratch per Stella e velocità individuale per Moro; inseguimento per Bussi e Venturelli, eliminazione per Consonni, Consonni e Guazzini nella madison, Fidanza nello scratch, Alzini nella corsa a punti, Guazzini nell’omnium.
CONVOCATI ITALIA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2025
UOMINI
Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Renato Favero, Luca Giaimi, Etienne Grimod, Francesco Lamon, Stefano Antonio Minuta, Stefano Moro, Daniele Napolitano, Mattia Predomo, Juan David Serra, Davide Stella, Elia Viviani.
DONNE
Martina Alzini, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Miriam Vece, Federica Venturelli
ISCRIZIONI PROVVISORIE GARA PER GARA
Eliminazione maschile
Elia VIVIANI
Davide STELLA riserva
Inseguimento individuale maschile
Renato FAVERO
Luca GIAIMI
Manlio MORO riserva
Keirin maschile
Stefano MORO
Mattia PREDOMO riserva
Madison maschile
Juan David SIERRA
Davide STELLA
Elia VIVIANI riserva
Omnium maschile
Juan David SIERRA
Davide STELLA riserva
Corsa a punti maschile
Juan David SIERRA
Elia VIVIANI riserva
Scratch maschile
Davide STELLA
Christian FANTINI riserva
Velocità individuale maschile
Stefano MORO
Mattia PREDOMO riserva
Inseguimento a squadre maschile
Davide BOSCARO
Renato FAVERO
Etienne GRIMOD
Francesco LAMON
Niccolò GALLI riserva
Velocità a squadre maschile
Stefano MINUTA
Daniele NAPOLITANO
Mattia PREDOMO
Fabio DEL MEDICO riserva
Chilometro da fermo maschile
Matteo BIANCHI
Mattia PREDOMO
Francesco LAMON riserva
Eliminazione femminile
Chiara CONSONNI
Anita BAIMA riserva
Inseguimento individuale femminile
Vittoria BUSSI
Federica VENTURELLI
Martina ALZINI riserva
Keirin femminile
Miriam VECE
Madison femminile
Chiara CONSONNI
Vittoria GUAZZINI
Matilde VITILLO riserva
Omnium femminile
Vittoria GUAZZINI
Chiara CONSONNI riserva
Corsa a punti femminile
Martina ALZINI
Vittoria GRASSI riserva
Scratch femminile
Martina FIDANZA
Sara FIORIN riserva
Velocità individuale femminile
Miriam VECE
Inseguimento a squadre femminile
Martina ALZINI
Chiara CONSONNI
Martina FIDANZA
Vittoria GUAZZINI
Federica VENTURELLI riserva
Velocità a squadre maschile
Italia non iscritta
Chilometro da fermo femminile
Martina FIDANZA
Miriam VECE riserva