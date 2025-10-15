Ciclismo su pista, i convocati dell’Italia per i Mondiali: 19 azzurri a Santiago, Viviani ai saluti

L’Italia punta a essere grande protagonista ai Mondiali 2025 di ciclismo su pista, che si disputeranno a Santiago del Cile dal 22 al 26 ottobre. La nostra Nazionale si presenterà in Sud America con 19 azzurri, incominciando a tutti gli effetti il quadriennio che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Si riparte dalle sei medaglie conquistate lo scorso ottobre agli Europei di Heusden-Zolder, al Velodromo Peñalolén saranno impegnati tredici uomini e sei donne.

Ultimo evento agonistico da atleta per Elia Viviani, pronto a salutare dopo essersi laureato Campione Olimpico nell’Omnium a Rio 2016 e aver rappresentato a lungo il riferimento della pista tricolore. Tra le donne saranno al via Martina Alzini, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Miriam Vece e Federica Venturelli. Sul fronte maschile, invece, sono stati selezionati Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Renato Favero, Luca Giaimi, Etienne Grimod, Francesco Lamon, Stefano Antonio Minuta, Stefano Moro, Daniele Napolitano, Mattia Predomo, Juan David Serra e Davide Stella.

Sono previste 22 specialità (tra cui le dodici olimpiche) e sono state svelate anche le iscrizioni provvisorie, che andranno però confermate in vista dell’evento: solo eliminazione per Viviani, inseguimento per Favero e Giami, keirin per Moro, Sierra e Stella per la madidon, Sierra si cimenterà anche in omnium e corsa a punti, scratch per Stella e velocità individuale per Moro; inseguimento per Bussi e Venturelli, eliminazione per Consonni, Consonni e Guazzini nella madison, Fidanza nello scratch, Alzini nella corsa a punti, Guazzini nell’omnium.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2025

UOMINI

Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Renato Favero, Luca Giaimi, Etienne Grimod, Francesco Lamon, Stefano Antonio Minuta, Stefano Moro, Daniele Napolitano, Mattia Predomo, Juan David Serra, Davide Stella, Elia Viviani.

DONNE

Martina Alzini, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Miriam Vece, Federica Venturelli

ISCRIZIONI PROVVISORIE GARA PER GARA

Eliminazione maschile

Elia VIVIANI

Davide STELLA riserva

Inseguimento individuale maschile

Renato FAVERO

Luca GIAIMI

Manlio MORO riserva

Keirin maschile

Stefano MORO

Mattia PREDOMO riserva

Madison maschile

Juan David SIERRA

Davide STELLA

Elia VIVIANI riserva

Omnium maschile

Juan David SIERRA

Davide STELLA riserva

Corsa a punti maschile

Juan David SIERRA

Elia VIVIANI riserva

Scratch maschile

Davide STELLA

Christian FANTINI riserva

Velocità individuale maschile

Stefano MORO

Mattia PREDOMO riserva

Inseguimento a squadre maschile

Davide BOSCARO

Renato FAVERO

Etienne GRIMOD

Francesco LAMON

Niccolò GALLI riserva

Velocità a squadre maschile

Stefano MINUTA

Daniele NAPOLITANO

Mattia PREDOMO

Fabio DEL MEDICO riserva

Chilometro da fermo maschile

Matteo BIANCHI

Mattia PREDOMO

Francesco LAMON riserva

Eliminazione femminile

Chiara CONSONNI

Anita BAIMA riserva

Inseguimento individuale femminile

Vittoria BUSSI

Federica VENTURELLI

Martina ALZINI riserva

Keirin femminile

Miriam VECE

Madison femminile

Chiara CONSONNI

Vittoria GUAZZINI

Matilde VITILLO riserva

Omnium femminile

Vittoria GUAZZINI

Chiara CONSONNI riserva

Corsa a punti femminile

Martina ALZINI

Vittoria GRASSI riserva

Scratch femminile

Martina FIDANZA

Sara FIORIN riserva

Velocità individuale femminile

Miriam VECE

Inseguimento a squadre femminile

Martina ALZINI

Chiara CONSONNI

Martina FIDANZA

Vittoria GUAZZINI

Federica VENTURELLI riserva

Velocità a squadre maschile

Italia non iscritta

Chilometro da fermo femminile

Martina FIDANZA

Miriam VECE riserva