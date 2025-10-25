Ciclismo su pista: Federica Venturelli quarta ai Mondiali nell’inseguimento. Vince Morris

Non è arrivata la medaglia per Federica Venturelli nell’inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Santiago, in Cile. L’azzurra era impegnata nella finalina per il bronzo, ma non è riuscita a superare un’avversaria davvero ostica.

Mission impossible per la giovanissima atleta tricolore, già d’oro in questa manifestazione iridata con la squadra: il distacco, viste anche le qualificazioni, era troppo ampio dalla statunitense Chloe Dygert, una ciclista capace anche di vincere due Mondiali a cronometro su strada.

La prova sui quattro chilometri non è terminata: Dygert infatti è partita a tutta e da subito si è visto un divario incolmabile. La statunitense dopo due chilometri è andata a riprendere l’azzurra mettendo termine alla gara e agguantando il bronzo.

Nella finale tutta britannica ad imporsi è Anna Morris, con il tempo di 4.27.005 davanti alla connazionale Josie Knight, rispettando le posizioni della qualifica.