Ciclismo su pista: Chiara Consonni settima nell’eliminazione ai Mondiali, vince Gillespie

Non arriva la medaglia per Chiara Consonni ai Mondiali di ciclismo su pista 2025 nell’eliminazione al femminile. In terra cilena l’azzurra sta facendo gli straordinari: dopo il primo turno dell’inseguimento a squadre è andata in pista anche per l’individuale e poi probabilmente tornerà in scena per la finalissima del quartetto.

Gara molto particolare, con una doppia ripartenza a causa di cadute. L’azzurra ha rischiato di uscire più volte, salvandosi per centimetri, salvo poi essere eliminata e chiudendo al settimo posto.

Gara strepitosa dell’irlandese Lara Gillespie: la classe 2001 trova il bis dopo il titolo europeo e centra anche quello mondiale della specialità. Sempre davanti, poi eccezionale nello sprint finale, dove ha battuto nettamente la britannica Katie Archibald. Terza posizione e medaglia di bronzo per la belga Helene Hesters, poi la francese Victoire Berteau.