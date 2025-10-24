Ciclismo su pista: ai Mondiali è show di Joshua Tarling nella corsa a punti. Lontano Elia Viviani

E pensare che era al debutto da élite su pista. Un fuoriclasse lo si vede subito e infatti alla prima esperienza ai Mondiali Joshua Tarling centra clamorosamente il titolo iridato nella corsa a punti.

Nel Velodromo di Santiago in Cile dominio clamoroso da parte del britannico classe 2004 che ha messo in scena tutto il suo talento: attacchi, sprint vinti, giro guadagnato e gestione sul finale. Nessuno è riuscito a contrastare il fenomeno della Ineos Grenadiers che il titolo iridato l’aveva già conquistato a cronometro nel 2022.

56 punti per Tarling, alle sue spalle lo statunitense Peter Moore a quota 48, terzo il francese Clement Petit che grazie alla conquista dell’ultimo sprint ha agguantato il bronzo.

Non è stata convincente la prova di Elia Viviani, probabilmente la penultima della carriera (dovrebbe disputare anche l’eliminazione). L’azzurro non è mai stato nel vivo della corsa, ha provato a disputare qualche sprint, chiudendo undicesimo a 8 punti.