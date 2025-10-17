Ciclismo
Ciclismo, Paul Magnier non smette di vincere, quarto successo di fila al Tour of Guangxi 2025
Inarrestabile, è questo l’aggettivo perfetto per descrivere il Tour of Guangxi 2025 di Paul Magnier. Il francese ha oggi conquistato la quarta vittoria consecutiva in quattro tappe, anticipando, sempre in volata, i suoi avversari. Secondo posto per il ceco Pavel Bittner (Picncic PostNL), terza piazza per il belga Jordi Meeus (Red Bull Bora Hansgrohe). Grazie a questi risultati, il transalpino della Soudal Quick-Step rimane anche al comando della generale.
La quarta frazione, partita da Bama ed arrivata a Jinchengjiang dopo 176.8 chilometri prevedeva ben quattro GPM, l’ultimo (3.8 km al 6,3% di pendenza media), a circa 35 chilometri dalla fine. La fuga iniziale di sei corridori: Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek), Simon Guglielmi (Arkèa B&B Hotels), Michael Leonard (Ineos Grenadiers), Logan Currie (Lotto), Michael Valdgren (EF Education Easy-Post), Stan DeWulf (Decatlhon AG2R La Mondiale), si è esaurita a circa 30 chilometri dall’arrivo.
Da qui sono nati molteplici attacchi senza successo che hanno portato alla volata finale, vinta come detto da Paul Magnier. Da annotare anche il sesto posto finale di Andrea Pasqualon (Bahrain-Victorious). Per il francese si tratta della 23esima vittoria in carriera, la quarta consecutiva in Cina.