Ciclismo, Mathieu Van Der Poel si ferma: “Ho bisogno di riposo, la polmonite è stata difficile da superare”

La stagione ciclistica sta ormai volgendo al termine e tra i tanti volti che non vedremo negli ultimi appuntamenti figura anche quello di Mathieu Van Der Poel. L’olandese, dopo aver partecipato ai Mondiali di Mountain bike a metà settembre senza raggiungere alcun significativo risultato, è sparito dai radar e non ha preso parte a nessuna gara ufficiale.

L’ex campione del mondo aveva abbandonato il Tour de France per una polmonite e sembra non essersi ancora ripreso totalmente. Nell’intervista rilasciata al quotidiano Het Laatste Nieuws, Van Der Poel ha così commentato le sue difficoltà: “Ho fatto un giro lunedì ma probabilmente la bici resterà ferma in garage per un bel po’, sento di avere bisogno di riposo. Ho lottato a lungo con questa malattia, in parte perché, da atleta di alto livello, vuoi tornare in bici il più velocemente possibile invece di riposarti di più”.

“Questo ha avuto un impatto ulteriore. Ormai conosco abbastanza bene il mio corpo e sentivo che non era in grado di gestire il carico che avrebbe dovuto. Poi ho cercato di trarre il meglio da questa situazione, sperando che non fosse troppo grave, ma non è stato così. Avevo bisogno di riposo, sia mentalmente che fisicamente. Non c’erano molte corse per me tra agosto e settembre, ho aggiunto il Renewi Tour, ma per il resto non ho trovato molte motivazioni. Di solito mi alleno sempre un po’ più del dovuto, ma questa volta è successo il contrario. Ho saltato più allenamenti del dovuto, e questo non è mai un buon segno per me… Mi è successo parecchie volte, ma questa volta era quasi la fine della stagione, e allora lo vivi ancora più intensamente. Avevo un disperato bisogno di un po’ di riposo”, ha poi concluso il corridore dell’Alpecin Deceuninck.