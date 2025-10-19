Ciclismo, Joshua Tarling conquista la Cronometro delle Nazioni 2025, secondo Jay Vine

Si è da poco concluso uno degli ultimi appuntamenti della stagione ciclistica, la Cronometro delle Nazioni 2025. La rassegna multi-categoria, giunta quest’anno alla sua 43esima edizione, viene disputata sulle strade di Les Herbiers, in Francia. È stato il britannico Joshua Tarling a conquistare la prova maschile elite contro le lancette, concludendo i 44.87 chilometri del percorso con il crono di 51.12.

Nona vittoria in carriera per il corridore della Ineos Grenadiers che è riuscito ad anticipare, di ben 30″, l’australiano Jay Vine al traguardo con il tempo di 51:42. Completa il podio lo svizzero Stefan Kung che paga 1’15” dalla migliore prestazione. Il corridore della Groupama-FDJ, vincitore della crono per nazioni nel 2024, ha retto il passo di Tarling nel primo intermedio ma successivamente ha ceduto abbassando sensibilmente il ritmo.

Quarta posizione per il francese Remi Cavagna che chiude con il crono di 52.49, distante 1’37” da Tarling. Completa la top 5 il norvegese Søren Wærenskjold a 1’42” dalla vetta.