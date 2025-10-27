Ciclismo, il proprietario dell’Arkéa punge l’UCI: “Bisogna fare qualcosa altrimenti il ciclismo morirà”

Sono parole forti e decise quelle che il manager dell’Arkéa B&B Hotels ha rivolto all’UCI. Emmanuel Hubert, proprietario della formazione transalpina è stato costretto, dopo oltre venti anni di attività, a gettare la spugna ritirando la squadra dal ciclismo al termine della stagione. A chiudere i battenti però sono state quest’anno anche la Wagner Bazin WB e la Intermarché-Wanty, confluita nella Lotto.

Questo a testimonianza delle evidenti difficoltà che i team stanno affrontando a livello economico, con un’influenza diretta sui risultati delle corse. Sono perciò sempre le squadre che hanno più disponibilità economica a monopolizzare le gare, acquistando i ciclisti più forti del panorama internazionale. Questo circolo vizioso potrebbe avere in futuro ricadute sempre più gravi, come sostenuto da Hubert.

Come riportato da cyclingpronet, il proprietario dell’Arkéa B&B Hotels ha analizzato così la situazione: “Il ciclismo soffre oggi di un formato troppo esponenziale, con squadre molto grandi che ci portano verso nuovi livelli. Forse, a un certo punto, anche l’UCI dovrà legiferare in materia di salary cap. Non so in quale forma, ma in ogni caso bisogna fare qualcosa, altrimenti il ciclismo morirà”.

“Dopo vent’anni di attività, è sempre straziante. È straziante per me personalmente, ma non posso non pensare ai miei 150 collaboratori. Siamo una famiglia. Passiamo più tempo insieme che con le nostre famiglie. È sempre complicato. Non è mai una situazione facile, ma è così. L’obiettivo era quello di trovare uno, due o tre partner, ma non è andata così. Le ultime settimane sono state piuttosto complicate perché siamo passati dal rosso al quasi verde, e fa sempre male quando si subiscono risultati negativi. A un certo punto, c’erano due o tre potenziali sponsor in fase finale e anche una decina nel corso dell’anno che erano molto interessati al ciclismo, ma alla fine non si è concluso nulla. È un vero peccato, perché oggi abbiamo uno sport che gode comunque di una buona visibilità. Ci sono solo due sport che portano il nome dei partner durante tutto l’anno sportivo: la vela e il ciclismo”.