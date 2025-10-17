Ciclismo

Ciclismo: i corridori italiani attualmente senza contratto nel World Tour

Gianluca Bruno

Pubblicato

6 minuti fa

il

Gianni Moscon - Lapresse

La stagione del ciclismo internazionale si appresta ad andare verso la conclusione. In corso le ultime gare di questo 2025, poi il calendario si fermerà per qualche mese per ripartire dall’Oceania a gennaio. Momento importante questo autunnale per andare a formare le squadre in vista della prossima annata.

Diversi scenari ancora da scoprire, con compagini che attendono le licenze, fusioni che si stanno per ufficializzare e colpi di mercato che arriveranno nelle prossime settimane.

Nel massimo circuito internazionale, il World Tour, ci sono ancora diversi contratti non rinnovati ed in scadenza quest’anno. Tra questi anche dieci italiani: andiamo a scoprirli.

ITALIANI SENZA CONTRATTO NEL WORLD TOUR 2026

Arkéa-B&B Hotels
Alessandro Verre

Bahrain Victorious
Nicolò Buratti
Andrea Pasqualon

Cofidis
Stefano Oldani

Intermarché-Wanty
Francesco Busatto
Kevin Colleoni

Movistar
Davide Cimolai

Red Bull-Bora-hansgrohe
Gianni Moscon

Team Jayco AlUla
Davide De Pretto

XDS Astana
Michele Gazzoli

