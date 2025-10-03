Ciclismo
Ciclismo, Europei 2025: i possibili scenari tattici e cosa può fare l’Italia
Grande attesa domenica per la prova in linea degli Europei di ciclismo su strada che si disputa in Francia, precisamente nei dipartimenti di Drôme e Ardèche. Sarà un percorso per uomini da classiche, una bella rivincita dopo i Mondiali in Ruanda.
Ovviamente le attenzioni, sia del pubblico, sia tattiche, si concentreranno su Tadej Pogacar. Tutti a capire le mosse dello sloveno che potrebbe anticipare i tempi ed andar via in solitaria come suo solito. A marcarlo troverà oltre che Remco Evenepoel anche Jonas Vingegaard.
Occhio alla Danimarca: il corridore vincitore di due Tour de France potrebbe addirittura supportare Mattias Skjelmose, che su un percorso simile ha beffato Pogacar ed Evenepoel all’Amstel Gold Race. Attenzione anche a nazioni come Spagna e Francia che con Gregoire ed Ayuso possono inventarsi qualcosa.
E l’Italia? Senza Giulio Ciccone il capitano designato dovrebbe essere Christian Scaroni, su un percorso adatto alle sue caratteristiche. Squadra azzurra che sarà come di consueto molto compatta, con Alberto Bettiol battitore libero. Obiettivo la top-5.