Ciclismo, Europei 2025: Elisa Longo Borghini tra le favorite. Occhio a Reusser e Vollering

Il Mondiale in Ruanda è alle spalle, una corsa che è stata sicuramente una delusione per i tanti spettatori che si attendevano la battaglia tra le big. Ci si sposta in Francia: domani spazio alla prova in linea femminile degli Europei di ciclismo su strada nei dipartimenti di Drôme e Ardèche.

116,1 chilometri da percorrere, partenza da Privas ed arrivo a Guilherand-Granges. Pronti, via la Col du Moulin à Vent (4 chilometri al 5,1%), poi lungo tratto pianeggiante e ci si sposta verso i due mini circuiti. Côte de Val d’Enfer (1,6 chilometri al 9,7%) e Côte de Saint-Romain-de-Lerps (7 chilometri al 7,2% di pendenza media, con punte che vanno anche oltre il 10%) possono far male nel tratto più importante della gara, poi ancora due volte il Val d’Enfer con l’ultima scalata a meno di 7 dal traguardo.

In casa Francia la delusione è per l’assenza della beniamina del pubblico e vincitrice del Tour de France Pauline Ferrand-Prévot che sarebbe stata sicuramente la favorita, fermata però da un virus. La più attesa diventa dunque la nostra Elisa Longo Borghini che vuole riscattare un Mondiale da dimenticare e conquistare una maglia continentale che sarebbe un premio alla carriera.

Occhio ovviamente ai Paesi Bassi che avranno più carte da giocare (vincono da sei edizioni consecutive), con Demi Vollering capitano. Altre atlete attese la svizzera Marlen Reusser e la polacca Kasia Niewiadoma.