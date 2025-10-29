Ciclismo

Ciclismo, dove correranno gli italiani nelle squadre World Tour 2026

Gianluca Bruno

Pubblicato

9 minuti fa

il

Milan Lapresse

La nuova stagione scatterà a gennaio, ma si stanno completando i roster per le varie squadre in vista del 2026. Tante le decisioni ancora da prendere sia sui contratti che addirittura sulle fusioni tra le varie compagini, ma per adesso ci sono alcune certezze: l’anno prossimo vedremo almeno cinquantuno italiani schierati al via del World Tour, il massimo circuito internazionale di ciclismo.

In attesa di Lorenzo Finn, ancora nella squadra satellite della RedBull, le stelle tricolori sono Giulio Pellizzari, Filippo Ganna e Jonathan Milan, pronti a regalare soddisfazioni ai colori azzurri. Ci sarà anche la maglia tricolore di Filippo Conca, con la Jayco AlUla.

Andiamo a scoprire nel dettaglio l’elenco di tutti i corridori italiani con le varie compagini nel World Tour 2026.

ITALIANI NEL WORLD TOUR 2026

Nr

Rider

Team

1

VERGALLITO Luca

Alpecin – Deceuninck

2

GERMANI Lorenzo

Groupama – FDJ United

3

MILAN Matteo

Groupama – FDJ United

4

CONCA Filippo

Team Jayco AlUla

5

COVI Alessandro

Team Jayco AlUla

6

VENDRAME Andrea

Team Jayco AlUla

7

BARONCINI Filippo

UAE Team Emirates – XRG

8

SOBRERO Matteo

Lidl – Trek

9

CONSONNI Simone

Lidl – Trek

10

MOSCA Jacopo

Lidl – Trek

11

BAGIOLI Andrea

Lidl – Trek

12

MILAN Jonathan

Lidl – Trek

13

CICCONE Giulio

Lidl – Trek

14

KAJAMINI Florian Samuel

XDS Astana Team

15

VELASCO Simone

XDS Astana Team

16

MALUCELLI Matteo

XDS Astana Team

17

FORTUNATO Lorenzo

XDS Astana Team

18

TONEATTI Davide

XDS Astana Team

19

ROMELE Alessandro

XDS Astana Team

20

BALLERINI Davide

XDS Astana Team

21

SCARONI Christian

XDS Astana Team

22

BETTIOL Alberto

XDS Astana Team

23

CONCI Nicola

XDS Astana Team

24

ULISSI Diego

XDS Astana Team

25

RACCAGNI NOVIERO Andrea

Soudal Quick-Step

26

GAROFOLI Gianmarco

Soudal Quick-Step

27

DAINESE Alberto

Soudal Quick-Step

28

ZANA Filippo

Soudal Quick-Step

29

AFFINI Edoardo

Team Visma | Lease a Bike

30

MATTIO Pietro

Team Visma | Lease a Bike

31

FIORELLI Filippo

Team Visma | Lease a Bike

32

PIGANZOLI Davide

Team Visma | Lease a Bike

33

MOSCON Gianni

Red Bull – BORA – hansgrohe

34

ALEOTTI Giovanni

Red Bull – BORA – hansgrohe

35

PELLIZZARI Giulio

Red Bull – BORA – hansgrohe

36

CATTANEO Mattia

Red Bull – BORA – hansgrohe

37

GANNA Filippo

INEOS Grenadiers

38

GUALDI Simone

Intermarché – Wanty

39

ROTA Lorenzo

Intermarché – Wanty

40

FORMOLO Davide

Movistar Team

41

MILESI Lorenzo

Movistar Team

42

MORO Manlio

Movistar Team

43

ZAMBANINI Edoardo

Bahrain – Victorious

44

BRUTTOMESSO Alberto

Bahrain – Victorious

45

TIBERI Antonio

Bahrain – Victorious

46

SKERL Daniel

Bahrain – Victorious

47

BORGO Alessandro

Bahrain – Victorious

48

CARUSO Damiano

Bahrain – Victorious

49

AGOSTINACCHIO Mattia

EF Education – EasyPost

50

ALBANESE Vincenzo

EF Education – EasyPost

51

BATTISTELLA Samuele

EF Education – EasyPost
Argomenti correlati:
Exit mobile version