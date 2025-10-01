Ciclismo, Davide Frigo settimo nella cronometro junior agli Europei 2025. Mouris trionfa ancora

Proseguono le competizioni in quel di Drôme-Ardèche, località francese che ospita questa settimana gli Europei 2025 di ciclismo. In uno scenario di alto profilo, l’italiano Davide Frigo ha conquistato la settima posizione nella prova a cronometro individuale juniorres, secondo segmento di questo day-1 dopo quello riservato alla categoria junior femminile.

Nello specifico l’azzurro ha accusato un ritardo di 1’10’’68 rispetto all’olandese Michiel Mouris, il quale ha confermato la sua leadership pochi giorni dopo il successo iridato, fermando il cronometro a 30’49’’61 e conquistando così la medaglia d’oro. L’oranje ha preceduto di 4’’64 l’irlandese Conor Murphy, il quale ha ottenuto invece l’argento.

Sul gradino più basso del podio si è invece accomodato il danese Løvstrup Julius Birkedal, il quale ha accusato un ritardo di 27’’48 rispetto al primo della classe, piazzandosi davanti al polacco Jan Jackowiak, quarto a 49’’18, all’iberico Enaut Urcaregui Sanz, quinto a 55’’50, e al tedesco Karl Herzog, sesto a 1’08’’38. Da segnalare quanto fatto da Riccardo Colombo che, nella fattispecie, ha terminato in 23ma piazza a 2’10’’79.