Cian Uijtdebroeks firma per la Movistar, colpo di ciclomercato a sorpresa: lasciata la Visma in anticipo

Cian Uijtdebroeks si è accasato alla Movistar. Clamoroso colpo di ciclomercato a inizio autunno: il 22enne belga ha infatti deciso di lasciare la Visma | Lease a Bike con un anticipo di tre anni rispetto alla naturale scadenza del contratto, originariamente fissata per il 2027, e ha firmato per la formazione spagnola. Non si tratta di una prima volta per il giovane talento, che già nel 2023 concluse in anticipo l’avventura con la Bora-hansgrohe per diventare un uomo proprio della Visma.

Il ciclista ha espresso la propria soddisfazione: “Sono in una fase della mia carriera in cui crescere come uomo da classifica nei Grandi Giri è diventato fondamentale. Sono convinto che la Movistar, e compagni come Enric Mas, potranno aiutarmi in questo campo ed a raggiungere grandi risultati. Inoltre, la squadra ha grande tradizione nelle Classiche con percorsi misti e credo che questo ambiente potrà aiutarmi a diventare un corridore importante in gruppo. Ringrazio la Visma|Lease a Bike, che rimane una delle squadre migliori al mondo in termini di approccio al ciclismo. Ora, però, sento che è il momento di scoprire nuovi orizzonti nella mia crescita e di intraprendere nuove sfide“.

Nel 2022 vinse il Tour de l’Avenir e nel 2023 fu ottavo alla Vuelta di Spagna, lo scorso anno si ritirò al Giro d’Italia e alla Vuelta di Spagna. In questa annata agonistica ha vinto una tappa e la classifica finale del Tour de l’Ain, suoi primi successi da professionista. Eusebio Unzué, direttore generale della Movistar, ha dichiarato: “Per noi è un privilegio poter sostenere le ambizioni e il talento di un corridore giovane come Cian. Non solo per quello che potrà fare in futuro, ma anche per quello che ha già dimostrato. Ci riteniamo fortunati per il fatto che ci abbia scelto come squadra ideale per continuare a costruire la sua promettente carriera sportiva“.