Chi sono gli italiani senza contratto per il 2026? I ciclisti alla ricerca di una proposta

La stagione ciclistica si è conclusa da poche settimane e ci si sta già proiettando verso la prossima annata agonistica, ma sono ancora diversi i professionisti rimasti senza contratto per il 2026. Alcuni corridori concluderanno la propria collaborazione con le squadre che li hanno ingaggiati e stanno cercando un accordo per restare in gruppo. Al momento sono dieci gli italiani che si trovano in questa situazione per quanto riguarda il World Tour.

Il 37enne Andrea Pasqualon e il 36enne Davide Cimolai potrebbero essere alle battute finali delle rispettive carriere, di sicuro non pedaleranno più per la Bahrain-Victorious e per la Movistar. Usciranno dalla Intermarché-Wanty un paio di italiani, ovvero il 22enne Francesco Busatto e il 25enne Kevin Colleoni: riusciranno a meritarsi un contratto in un’altra realtà di livello o dovranno virare verso una Professional per proseguire la propria carriera?

Terminerà il contratto che i 23enni Giosuè Epis e Alessandro Verre hanno con la Arkéa-B&B Hotels, l’auspicio è che possano rilanciarsi in una nuova realtà. Il 27enne Stefano Oldani non ha ricevuto una proposta di rinnovo da parte della Cofidis, il telefono non è suonato nemmeno al 23enne Davide De Pretto (Jayco AlUla) e al 26enne Michele Gazzoli (XDS Astana Team).