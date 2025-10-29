Chi è Enoch Opoku Gyamfi, la seconda linea dell’Italia che si sta facendo largo in Inghilterra

Enoch Opoku Gyamfi è uno dei nomi più interessanti del nuovo corso del rugby italiano. Nato il 3 marzo 2006 a Portogruaro, in Veneto, da genitori ghanesi, è cresciuto nel vivaio del Rugby San Donà prima di spiccare il volo verso l’Inghilterra, dove oggi si sta facendo largo nel sistema del Bath Rugby. Con i suoi 196 centimetri per circa 145 chilogrammi, è un talento fisico fuori dal comune: potenza, esplosività e presenza nei punti d’incontro ne fanno un profilo ideale per la seconda linea moderna, ma anche capace di adattarsi come terza centro.

Nel contesto inglese, Gyamfi sta affinando il suo bagaglio tecnico in un ambiente che offre standard di allenamento altissimi e una competizione quotidiana con alcuni dei migliori prospetti europei. L’esperienza nell’accademia del Bath e nei campionati universitari britannici gli ha permesso di crescere rapidamente, combinando alla sua forza naturale una maggiore disciplina tattica e una sensibilità nel gioco aperto che raramente si riscontrano in giocatori della sua età.

Il giovane avanti ha già vestito la maglia della Nazionale italiana Under 20, prendendo parte al World Rugby U20 Championship, e nel 2025 è stato convocato per la prima volta nella rosa della Nazionale maggiore per le Autumn Nations Series. Un passo importante che testimonia la fiducia dello staff tecnico azzurro nel suo potenziale. Pur non essendo ancora stabilmente tra i titolari, la chiamata fra i grandi segna l’inizio di un percorso che potrebbe portarlo a essere protagonista nelle future edizioni del Sei Nazioni.

Un ragazzo che “si sta facendo largo in Inghilterra” non è soltanto un modo di dire. Gyamfi sta davvero guadagnandosi spazio in uno dei campionati più competitivi del mondo, dimostrando che il talento italiano può emergere anche oltre confine. Per l’Italia, rappresenta una risorsa preziosa: un atleta giovane, formato all’estero ma profondamente legato ai colori azzurri. Se continuerà a crescere con questa costanza, Enoch Opoku Gyamfi potrebbe presto diventare uno dei punti fermi del futuro pacchetto di mischia della Nazionale.