Chi affronteranno Errani/Paolini in finale a Pechino: i precedenti recenti

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in finale di doppio nel torneo WTA 1000 di Pechino e domani proveranno a difendere il titolo conquistato nel 2024: le azzurre affronteranno nell’ultimo atto del torneo la coppia composta dalla nipponica Miyu Kato e dalla magiara Fanny Stollár.

Le azzurre sono le numero 2 del seeding, sono in vetta alla Race WTA, essendosi già qualificate alle Finals di fine anno, ed inoltre occupano il quinto posto ex aequo nel ranking mondiale, mentre la giapponese e l’ungherese sono una coppia di nuova costituzione.

Kato e Stollar, infatti, sono al primo torneo stagionale insieme, come testimoniano i 650 punti raccolti nella Race WTA, ottenuti tutti a Pechino. Per questi motivi, è ovvio che non ci siano precedenti nel 2025 tra la coppia italiana e quella composta dalla nipponica e dalla magiara.