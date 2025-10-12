Chi affronterà l’Italia nei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026? Chi sperare e chi evitare allo stato attuale

L’Italia dovrà verosimilmente passare dai playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 di calcio. Gli azzurri occupano il secondo posto posto nel gruppo I con 12 punti, alle spalle dell’imbattuta Norvegia (18). Nei fatti gli azzurri possono operare il sorpasso soltanto battendo Israele e Moldavia nelle prossime partita e poi battendo gli scandinavi nello scontro diretto, ma Halland e compagni dovrebbero non vincere contro l’Estonia.

Un incastro che appare molto complesso vista la caratura dei rossoblù, che hanno infilato sei vittorie di fila con 29 gol all’attivo e soltanto 3 subiti. La nostra Nazionale dovrà blindare la seconda piazza nella sfida di martedì sera a Udine contro Israele e poi dovrà passare dal durissimo percorso degli spareggi previsto il prossimo anno: ai playoff parteciperanno le dodici seconde classificate e quattro formazioni “ripescate” dalla Nations League.

In palio ci saranno quattro posti, dunque si disputeranno quattro mini-tabellone: semifinale e poi finale in partita secca. L’Italia sarà testa di serie nel sorteggio e dunque in semifinale incrocerà una delle compagini in quarta fascia, che saranno le ripescate dalla Nations League. Al momento sarebbero Galles, Romania, Irlanda del Nord e Moldavia: l’ideale sarebbe pescare nuovamente la Moldavia o l’Irlanda del Nord, mentre Galles e Romania sarebbero le rivali più temibili.

In finale, invece, l’Italia affronterebbe una delle vincenti delle sfide tra le squadre di seconda e terza fascia: in seconda al momento ci sarebbero Polonia, Cechia, Scozia e Ungheria, mentre in terza figurano Slovacchia, Macedonia del Nord, Albania e Bosnia Erzegovina. Proprio Bosnia e Albania sarebbero gradite, la Polonia sarebbe la rivale più temibile (e si rischierebbe davvero), attenzione anche all’Ungheria e alla Scozia (soprattutto in trasferta).

Di sicuro l’Italia giocherà la semifinale in casa, mentre il match decisivo per la qualificazione ai Mondiali potrebbe anche essere in trasferta: a deciderlo sarà un sorteggio dedicato. Il gruppo K è ancora in bilico, con Albania e Serbia in lizza per il secondo posto alle spalle dell’Inghilterra. Il gruppo J con Macedonia del Nord, Belgio e Galles è intricato; il gruppo H vede Bosnia e Romania alle spalle dell’Austria, nel G la Polonia potrebbe ancora superare l’Olanda.